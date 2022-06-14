Steve Wozniak İmzalı Apple-1 Açık Artırmayla Satıldı

Steve Wozniak'ın işlemcisine imza attığı Apple-1, e-Bay üzerinden açık artırmayla satışa sunuldu. Çalışır durumdaki cihaz, son örneklerinin aksine çok daha ucuz bir fiyatla satıldı.

Apple’ın kurucu ortakları Steve Jobs ve Steve Wozniak’ın ellerinden çıkan ilk bilgisayarlar günümüzde hala satılmaya ve konuşulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda da Apple adı altında üretilen ilk bilgisayarlardan bazılarının yüzbinlerce dolara satıldığını görmüştük.

Teknolojinin tarihine damga vuracak bir şirketin ilk ürünleri olduğundan habersiz bu nostaljik cihazların biri daha açık artırmayla satışa sunuldu. Ancak bu özel Apple-1'ı satışı gerçekleştirilen diğer cihazlardan ayıran bazı özellikler oldu. Gelin Apple-1 ne kadara ve nasıl satılmış hep birlikte bakalım.

Son Apple-1'lar arasında en ucuza satılanı oldu

Apple’ın kurucu ortaklarından olan Steve Wozniak’ın işlemcisi Motorola 6502 üzerine imzasını attığı Apple-1, dün e-Bay üzerinden açık artırmaya sunuldu. Üstelik bilgisayar hala çalışır durumdaydı. Ancak çalışır durumda olması kulağa mucize gibi gelen bu cihazın pek çok parçası yeniden restore edilmişti. Bu sebeple de bu iyi bakılmış cihazın çalışması aslında çok da şaşırtıcı değil.

Daha önceki haberlerde çalışan veya çalışmayan Apple-1'ların en düşük 458.711 dolara, en yüksek 736.862 dolara satıldığını görmüştük. Ancak e-Bay üzerinden satışı gerçekleştirilen bu cihaz için durum biraz daha farklı oldu. Steve Wozniak’ın imzası bulunan Apple-1, açık artırmada 340.100 dolara satıldı. Cihaz, benzer örneklerle kıyaslandığında şimdiye kadar Apple-1'lar arasında en düşük fiyata satılan cihaz oldu.

Apple-1'ın diğerlerinden daha uygun fiyata satılmasının sebeplerinden biri restore edilmiş olması olabilir. Çalışır durumda olması normalde değerini yükseltebilecek bir şeyken, restore edilip parçalarının değişmesiyle değerinin düşmüş olabileceğini tahmin ediyoruz. Sonuç olarak nostaljik bir eşyaya sahip olmak isteyen çoğu kişi o eşyanın orijinal görüntüsüne sahip olmak ister, yani çalışıp çalışmamasının günümüzde çok da önemli bir detay olduğunu düşünmüyoruz. GTA 5 gibi bir oyun oynamayacağız sonuçta.

Peki sizce Apple-1'ın diğerlerinden daha ucuza satılmasının sebebi ne olabilir? Siz bir Apple-1 sahibi olmak isteseniz restore edilmiş ve çalışır durumda olanı mı tercih ederdiniz yoksa tamamen orijinalliğini koruyanı mı?