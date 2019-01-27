Steve Wozniak: "Tüm Bitcoinlerimi 20 Bin Dolarken Sattım"

Apple'ın kurucu ortağı Steve Wozniak, Aralık 2017'de 20 bin dolara ulaşarak zirve yaptığında tüm Bitcoin'ini sattığını söyledi.

İsveç'in Stockholm kentinde Nordic İş Forumu'nda açıklamalar yapan Steve Wozniak, 700 dolarken açıklamadığı bir miktar Bitcoin aldığını ve bunu sadece "denemek için" yaptığını söyledi. Aldığı Bitcoin ile ne yapmayı planladığı sorulunca ise şu cevabı verdi: "Amacım Stockholm gibi bir yere, sadece Bitcoin kabul eden restoran ve otellere gitmek ve gidince de sadece Bitcoin kullanmaktı."

Buna rağmen Wozniak, Bitcoin Aralık 2017 tarihinde 20 bin dolarlık en yüksek seviyesine ulaştığında hepsini satmış: "Bitcoin çok yükseldiğinde sürekli o artan sayıyı izleyip duran ve buna önem veren insanlardan olmak istemedim. Hayatımda bu tür bir olayı istemiyorum. Mutluluğumun bir parçası da çok fazla endişe etmemekten kaynaklanıyor. Bu yüzden hepsini sattım ve kurtuldum."

Wozniak daha önce de bir "para insanı" olmadığını belirterek ekledi: "Apple'ın hisse senedi uygulamasını daha önce hiç kullanmadım. Hisseler alıp satmıyorum."

Steve Wozniak, Haziran 2018'de Cointelegraph'a yaptığı açıklamalarda da "sadece Bitcoin'in dijital altın" olduğunu söylemiş, blockchain'i yıllar önceki dotcom balonuna benzetmesine rağmen Bitcoin'in muazzam olduğunu belirtmişti. Ayrıca Wozniak, Ekim 2018'de bir blockchain odaklı girişim sermayesi fonu olan EQUI Global'ın kurucu ortağı olmuştu.