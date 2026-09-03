Street Fighter Filminden Yeni Fragman Yayımlandı [Video]

Efsanevi oyun serisinden uyarlanan Street Fighter filminden yeni bir fragman daha yayımlandı.

Capcom'un efsanevi dövüş oyunu serisinden sinemaya uyarlanan yeni "Street Fighter" filmi için heyecanlandıran yeni bir fragman paylaşıldı.

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Dünya genelinde büyük merak uyandıran yapım, 15 Ekim 2026 tarihinde izleyicilerle buluşacak.

Street Fighter yeni fragman

Filmin resmî özetine göre hikâye 1993 yılında geçiyor. Birbirinden kopmuş olan dövüşçüler Ryu (Andrew Koji) ve Ken Masters (Noah Centineo), gizemli Chun-Li'nin (Callina Liang) kendilerini bir sonraki "Dünya Savaşçısı Turnuvası" için takıma almasıyla kendilerini yeniden dövüşün ortasında buluyor ancak bu yumruk, kader ve öfke dolu amansız turnuvanın arkasında ölümcül bir komplo yatıyor. İkili, hem geçmişlerinin karanlığıyla hem de birbirleriyle yüzleşmek zorunda kalacak.

İlk olarak The Game Awards 2025 sırasında sahneye taşınan özel bir gösterimle duyurulan film, devasa oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Yapımda Jason Momoa, Noah Centineo, Callina Liang, ünlü rapçi 50 Cent, profesyonel güreşçiler Roman Reigns ve Cody Rhodes, Andrew Koji, David Dastmalchian ile komedyenler Andrew Schultz ve Eric Andre gibi renkli isimler rol alıyor.