Tümü Webekno
Polisiyeden Fantastik Edebiyata: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri

Street Fighter Filminden Yeni Fragman Yayımlandı [Video]

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Efsanevi oyun serisinden uyarlanan Street Fighter filminden yeni bir fragman daha yayımlandı.

Street Fighter Filminden Yeni Fragman Yayımlandı [Video]
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Capcom'un efsanevi dövüş oyunu serisinden sinemaya uyarlanan yeni "Street Fighter" filmi için heyecanlandıran yeni bir fragman paylaşıldı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Dünya genelinde büyük merak uyandıran yapım, 15 Ekim 2026 tarihinde izleyicilerle buluşacak.

Street Fighter yeni fragman

Filmin resmî özetine göre hikâye 1993 yılında geçiyor. Birbirinden kopmuş olan dövüşçüler Ryu (Andrew Koji) ve Ken Masters (Noah Centineo), gizemli Chun-Li'nin (Callina Liang) kendilerini bir sonraki "Dünya Savaşçısı Turnuvası" için takıma almasıyla kendilerini yeniden dövüşün ortasında buluyor ancak bu yumruk, kader ve öfke dolu amansız turnuvanın arkasında ölümcül bir komplo yatıyor. İkili, hem geçmişlerinin karanlığıyla hem de birbirleriyle yüzleşmek zorunda kalacak.

İlk olarak The Game Awards 2025 sırasında sahneye taşınan özel bir gösterimle duyurulan film, devasa oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Yapımda Jason Momoa, Noah Centineo, Callina Liang, ünlü rapçi 50 Cent, profesyonel güreşçiler Roman Reigns ve Cody Rhodes, Andrew Koji, David Dastmalchian ile komedyenler Andrew Schultz ve Eric Andre gibi renkli isimler rol alıyor.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

Prime Video, Film ve Dizi Kiralama Mağazasını Türkiye'ye Getirdi: Sakız Parasına Film İzleyin!

Prime Video, Film ve Dizi Kiralama Mağazasını Türkiye'ye Getirdi: Sakız Parasına Film İzleyin!

Film İndirme Sitesi Arayanlar İçin 11 Ücretsiz Platform

Film İndirme Sitesi Arayanlar İçin 11 Ücretsiz Platform

Al Pacino ve Anthony Hopkins'li Maserati Filmi Geliyor: İşte İlk Fragman [Video]

Al Pacino ve Anthony Hopkins'li Maserati Filmi Geliyor: İşte İlk Fragman [Video]

IMDb Puanlarına Göre Tüm Zamanların En İyi Netflix Filmleri

IMDb Puanlarına Göre Tüm Zamanların En İyi Netflix Filmleri

Ücretsiz Maç İzleyebileceğiniz Siteler (Yasal)

Ücretsiz Maç İzleyebileceğiniz Siteler (Yasal)

Dizi İndirme Sitesi Arayanlara 6 Ücretsiz Platform

Dizi İndirme Sitesi Arayanlara 6 Ücretsiz Platform

Tek Oturuşta Bitirebileceğiniz En İyi Mini Diziler

Tek Oturuşta Bitirebileceğiniz En İyi Mini Diziler

Hatırladıkça Sizi Çocukluk Yıllarınıza Götürecek, Cartoon Network’te Yayınlanmış En Popüler Çizgi Filmler

Hatırladıkça Sizi Çocukluk Yıllarınıza Götürecek, Cartoon Network’te Yayınlanmış En Popüler Çizgi Filmler

Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Yeni Hyundai IONIQ 6, ÖTV Nedeniyle Bir Gecede 743 Bin TL Zamlandı! İşte Yeni Fiyatı

Yeni Hyundai IONIQ 6, ÖTV Nedeniyle Bir Gecede 743 Bin TL Zamlandı! İşte Yeni Fiyatı

iPhone 18 Pro'nun Tahmini Türkiye Fiyatı Belli Oldu

iPhone 18 Pro'nun Tahmini Türkiye Fiyatı Belli Oldu

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

iOS 27 Beta 8 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

iOS 27 Beta 8 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

2027 Model Yeni Volkswagen Passat Pro Satışa Çıktı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

2027 Model Yeni Volkswagen Passat Pro Satışa Çıktı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

BYD Türkiye, Bir Modelini Daha Satıştan Kaldırdı: Sadece 3 Model Kaldı!

BYD Türkiye, Bir Modelini Daha Satıştan Kaldırdı: Sadece 3 Model Kaldı!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com