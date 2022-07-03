ABD'de yaşayan sosyal bilimciler suçlarla mücadele için yapay zeka algoritması geliştirdiler. İddiaya göre geliştirilen bu algoritma %90 oranında başarıya sahip.

Yapay zeka teknolojisi gün geçtikçe daha da gelişiyor ve her sektörde önemli konumlarda yavaş yavaş yerini almaya başlıyor. Bu da yapay zeka teknolojisinin ne kadar büyük bir teknoloji olduğunu adeta gözler önüne seriyor. Hatta durum öyle olabilir ki yapay zeka öğrenimleri, suçları caydırabilir ve yaptığı algoritmik tahminleri sayesinde daha olura yakın bilgiler ile polislerin işini kolaylaştırabilir.

Suçlarla mücadele fikrinden yola çıkarak ABD'de yaşayan sosyal bilimciler, Chiago Üniversitesi'nden aldıkları verileri de çalışmalarına ekleyerek suçu tahmin eden yeni bir yapay zeka algoritması geliştirdiler. İddiaya göre geliştirilen bu algoritma suçları bir hafta önceden tahmin etmede %90 oranında başarı gösteriyor.

Suç önleyici yapay zeka nasıl çalışıyor?

Geliştirilen bu suç önleyici yapay zekanın bilgi haznesinde ilk olarak ABD'nin Chiago şehrinde yaşanan şiddet ve mülkiyet suçlarına ilişkin toplanan kamu verilerinin analizi bulunuyor. Geliştirilen Sistem kullanıldığındaysa yapay zeka bu analizlerden yola çıkıyor, zaman ve coğrafi konumlardaki kalıpları öğreniyor sonrasında suç hakkında tahminlerde bulunuyor.

Bu yapay zeka sisteminin ilk denemeleri güvensizliğin ve kolluk kuvvetlerinin eksik olduğu kentsel alanlarda test edildi. Sistemin diğer denemeleri ise ABD'nin Atlanta, Austin, Los Angeles ve San Francisco isimli şehirlerinde yapıldı. Sonuç olarak sistemin %90 oranında düzgüne yakın çalıştığına varıldı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yapay zeka suçları önleyecek kadar gelişmiş olabilir mi?