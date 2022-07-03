Deep Longevity ve Harvard araştırmacıları, mental sağlığa makine öğrenimi yaklaşımı sergilemek için yapay zekâ modelleri geliştirdi. Bu modellerin mental sağlığı iyileştirmeye yardımcı olabileceği aktarıldı.

Yapay zekâ teknolojilerinin gelişimi hız kesmeden devam ediyor. Bu sistemlerin gelecekte birçok konuda bize yardımcı olması ve hayatımızı kolaylaştırması bekleniyor. Şimdi de Deep Longevity isimli teknoloji şirketi ve Harvard’dan araştırmacıların işbirliği, makine öğreniminin mental sağlıkta nasıl kullanılabileceğini ortaya koyuyor.

Konu hakkında bir araştırma yayımlayan uzmanlar, Amerika Birleşik Devletleri’nde yürütülen çalışmalardan elde edilen verilere dayanarak iki dijital insan psikolojisi modeli oluşturdu. Bu modeller, hepimizi yakından ilgilendiren birçok konuda bilgiyi ve öneriyi bize sunabiliyor.

Yapay zekâ, mutlu olabilmenin en kısa yolunu önerebiliyor

Sinir ağlarından oluşan ilk model, psikolojik bir anketten elde edilen bilgilerle yanıt verenlerin yaşını ve 10 yıl içindeki psikolojik iyiliğini tahmin edebiliyor. Daha da açacak olursak bu sistem, insan zihninin yaşlandıkça nasıl bir değişim yaşadığını tasvir edebiliyor. Model ayrıca kişisel gelişime veirlen önemin yaşla azaldığını, hayatta bir amaca sahip olma duygusunun da 40-50 yıl sonunda kaybolduğunu öne sürüyor. Bu tarz bulgular yetişkin kişilik gelişimi gibi konularda önemli verileri araştırmacılara sağlayabiliyor.

İkinci model ise mental sağlık için bir ‘öneri motoru’ olarak tanımlanabiliyor. Bu algoritma, katılımcıları depresyon geliştirme olasılıklarına bağlı olarak kümelere ayırıyor ve bireylerin zihinsel olarak daha iyi duruma gelmesi için en kısa yolu belirliyor. Basitleştirirsek, yapay zekâ modelinin insanların mutlu olması için en kısa yolu bulabildiğini söylememiz mümkün.

Bu sistemin potansiyelini göstermek isteyen Deep Longevity, insanların belirtilen psikolojik testi ücretsiz olarak yapmalarını sağlayan ücretsiz bir çevrim içi servis FuturSelf’i kullanıma sundu. Buradaki değerlendirme sonucunda katılımcıların uzun vadede mental sağlıklarını iyileştirmeye yardımcı olacak bir rapor ve yapay zekâ tarafından seçilmiş öneriler alabileceği belirtiliyor.

Harvard araştırmacılarından Prof. Vadim Gladyshev de FuturSelf ilgili şu ifadeleri kullanıyor: “Bu çalışma, psikolojik yaş, gelecekte depresyon riski gibi konulara ilginç bir bakış açısı sunuyor ve psikolojik sorunlara makine öğrenimi yaklaşımının kullanımını ortaya koyuyor. Aynı zamanda yaşam evreleri ve duygusal durumumuz ile ilgili veriler ile 'yaşlanma' gibi konuları nasıl gördüğümüzü bize gösteriyor”

Nasıl kullanılır?

Deep Longevity'nin testinden yararlanmak için buradaki linke tıklamanız gerekiyor. Bunun ardından ise açılan sayfada 'Başla' anlamına gelen 'Get Started' butonuna tıklamanız ve üye olmanız gerekiyor. Sonrasında, belirtilen test başlıyor. Bu testte sizin kişiliğiniz ile ilgili birçok soru size yöneltiliyor. Sizin de bu sorulara ne kadar katıldığınızı seçmeniz gerekiyor. Örneğin testte yer alan bir kısım, "Kötü bir durumla karşılaştığımda, bu durumu daha iyi hâle getirmek için elimden geleni yaparım" ifadelerini içeriyor.

Bunun yanı sıra sunulan test boyunca sizin kendinize olan güveniniz, hayattaki amaçlarınızı, duygusal durumunuz, organize olup olmadığınız, aile veya arkadaşlarınız aranızdaki ilişkileriniz gibi birçok konuda sorular yöneltiliyor.

Testin sonucunda ise karşınıza bir rapor çıkıyor. Bu rapor, sizin psikolojik yaş grubunuz, sonuçlarınıza göre çıkan bir konuda nasıl daha iyi gelebileceğinize dair öneriler gibi birçok sonucu içeriyor. Bunun yanı sıra sistem, gelecek hakkında tahminlerde de bulunuyor.