Bir YouTuber, yalnızca renkli M&M'leri suyun içinde çözündürerek pek çok farklı konseptte ve görünüşte etkileyici görüntüler yakaladı. Elde ettiği görüntüleri paylaşan YouTuber, bu türden bir çekim yapmak için gerekenleri de açıkladı.

Gözümüzle görebildiğimiz her yerde etkileyici manzaralar yakalamak ya da ellerimizle o manzaraları yaratmak mümkün. Bunu kimi zaman ufak ışık oyunlarıyla, kimi zaman elimizde olan birkaç ufak malzemeyle elde edebiliriz. Önemli olan gözümüze güvenmek ve biraz da yaratıcı olup tüm seçenekleri değerlendirmek.

Bir YouTuber da tam olarak bunu yapmış ve rengarenk M&M'leri suda çözündürerek elde ettiği görüntülerle ortaya harika bir video çıkarmış. Üstelik bunu yaparken yalnızca bir kamera, bir tripod ve M&M'leri içinde çözündürebileceği şeffaf kaplar kullanmış.

Siz de evinizde yapabilirsiniz:

Tabii ki bu türden ve bu kalitede görüntüleri elde etmek için burada kamera faktörü bir miktar önem taşıyor. Ancak artık neredeyse hepimizin elinde kamerası hiç de fena olmayan ve hatta pek çoğunda da bir makro lens olan telefonlar var. Yani aslında dediğimiz gibi, siz de evde rahatlıkla bu tür görüntüler elde edebilirsiniz.

Tek yapmanız gereken, şeffaf bir kabın içerisini suyla doldurarak renkli M&M'leri içine atmak. Görüntülerin sahibi, videoda bir akvaryum ve bir petri kullanmayı seçmiş. Akvaryumun içine bir petri koyarak M&M'leri arka plandan ayırmayı başarmış ve bu da görüntülerin bu kadar etkileyici olmasına olanak sağlamış. Ardından kayıt tuşuna basıp farklı ışık oyunlarını test ederek kaydettiği tüm görüntüler, gıda boyası ve şekerin suda çözünmesiyle harika birer manzaraya dönüşmüş.

Bu etkileyici videoya göz atmak isteyenler için: