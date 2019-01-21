Süper Kanlı Kurt Tam Ay Tutulması Gerçekleşti

Pazar günü, ender gerçekleşen ve tam bir görsel şölen olan Süper Kanlı Kurt Tutulması gerçekleşti.

Geçtiğimiz pazar günü, Tam Ay Tutulması Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Batı Avrupa’nın bazı kesimlerinde gözlemlenebildi.

(Kaliforniya)

Dünya’nın, Güneş ve Ay arasına girmesiyle, bir miktar ışık kırılarak gezegenimizin uydusunun yüzeyini kızılımsı bir hale getiriyor. Ayrıca, gezegenimizin uydusu, Dünya’ya da olduğundan daha yakın gözüküyor. Bir sonraki tutulma, 26 Mayıs 2021’de gerçekleşecek.

(Madrid)

(Liverpool)

Tutulmaya Süper Kanlı Kurt deniyor. "Süper" Ay’ın Dünya’ya en yakın noktaya ulaşması sebebiyle söylenirken, "Kurt" kısmı ise Ocak ayında gerçekleşen dolunaya "Kurt Ay'ı" adı verilmesinden kaynaklanıyor.