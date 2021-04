The Stanley Parable’ın Hâla Kafa Karıştıran Gizli Sonu

Üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen hala gizemli finali ile oyunseverlerin aklını kurcalayan The Stanley Parable oyununun yeni bir versiyonu heyecanla bekleniyor. Eskimeyen efsane oyun The Stanley Parable konusunu, sistem gereksinimlerini, gizemli sonunu ve hakkındaki teorileri meraklıları için anlattık.

Bazı oyunlar vardır, aylarca bile sürse oynar ve güzel bir final yaptıktan sonra huzurla rafa kaldırır ya da arada sırada oynamaya devam edersiniz. The Stanley Parable oyunu ise maalesef bu oyunlardan biri değil. Maalesef diyoruz çünkü oyunun ilk yayınlandığı günden bugüne tam 10 yıl geçti ancak yine de bazı oyunseverler hala The Stanley Parable gizemli sonu hakkında konuşmaya devam ediyor.

The Stanley Parable resmi internet sitesinde birkaç yıldır oyunun yeni bir versiyonu çıkacağı söyleniyor. Herkes heyecanla bu yeni versiyonu beklerken, bazı oyunseverler acaba orijinal oyunun gerçek finaline ulaşıldı mı diye düşünüyorlar ve konu hakkında bazı komplo teorileri ortaya koyuyorlar. Meraklıları için The Stanley Parable oyunun gizemli finali hakkındaki teorileri ve oyunun yeni versiyonu ile ilgili bilinenleri anlattık.

Kısaca The Stanley Parable:

Oyun hakkında bilgi sahibi olmayanlar için kısaca özetlemek gerekirse The Stanley Parable; Davey Wreden ve William Pugh tarafından ilk olarak bir Half-Life 2 modu olarak geliştirilen ve daha sonra Galactic Cafe çatısı altında 2011 yılında yayınlanan interaktif kurgu oyunudur. Stanley karakteri ile oynadığınız oyunda bir dış ses anlatımı ile başbaşa kalıyor ve adım adım farklı gizemleri çözüyorsunuz.

The Stanley Parable gizemli finali:

The Stanley Parable oyununda anlatıcı talimatlarının da yardımıyla gizemli kapılar ve odalardan geçerek oyunu tamamladığınız zaman daha önce hiç görmediğiniz bir kapıdan geçerek bir odaya giriş yapıyorsunuz. Bu odada anlatıcı ortadan kayboluyor ve ortalığa tam bir sessizlik hakim oluyor.

Biraz beklediğiniz zaman yeni bir kapı yükleniyor. O kapıdan dışarı çıktığınız zaman bir kaçış merdiveni ile karşılaşıyorsunuz. Merdivenlere çıkıp ilerlemeye başladığınız da ise puf, oyun sıfırlanıyor ve başa dönüyorsunuz. Kimileri için böyle bir son tatmin edici olsa bile bazı oyunseverler böyle bir finalin gerçek final olmadığını ve daha keşfedilecek şeyler olduğunu iddia ediyorlar.

The Stanley Parable sonu hakkındaki komplo teorisi:

Her zaman olduğu gibi The Stanley Parable oyunun finali hakkındaki komplo teorisi de bir Reddit kullanıcısından geliyor. Crash1024 isimli kullanıcıya göre herkesin karşılaştığı bu final, aslında gerçek bir final değil ve oyuna devam ederek farklı gizemlerin çözülmesi gerekiyor.

Reddit kullanıcısına göre final sonrası oyun sıfırlandığı zaman duvarda silik bir yazı görünüyor. Bu silik yazı aslında anlatıcıyı yeniden ortaya çıkarmanın şifresini barındırıyor. Bunun nasıl yapılacağını kimsenin bilmediğini söyleyen kullanıcı, yine de bu konuda ısrarlı ve bir şekilde oyunun finalinin böyle olamacağı iddialarını sürdürüyor.

The Stanley Parable sistem gereksinimleri:

Windows için; İşletim Sistemi: Windows XP/Vista/7/8 İşlemci: 3.0 GHz P4, Dual Core 2.0 AMD64X2 ya da daha yüksek Bellek: 2 GB RAM Ekran Kartı: 128 MB ya da daha yüksek Depolama: 3 GB ya da daha yüksek kullanılabilir alan Ses Kartı: DirectX 9.0c

MacOS için; İşletim Sistemi: Mac OS X 10.8 İşlemci: 3.0 GHz P4, Dual Core 2.0 AMD64X2 ya da daha yüksek Bellek: 2 GB RAM Ekran Kartı: ATI Radeon 2400 / NVIDIA 8600M ya da daha yüksek



Yeni oyun The Stanley Parable: Ultra Deluxe

The Stanley Parable oyunun yeni versiyonu olacak olan The Stanley Parable: Ultra Deluxe’ün ilk olarak 2019 yılında yayınlanacağı duyurulmuştu. Bu tarih 2020 ve son olarak 2021 olarak güncellendi. Aslında geliştiricilerin kendisi bile bu konuda tam olarak emin değil gibi görünüyor.

The Stanley Parable: Ultra Deluxe yine Davey Wreden ve William Pugh tarafından, Crows Crows Crows çatısı altında geliştiriliyor. Oyunda bildiğimiz The Stanley Parable tam içeriği ile yeniden karşılacağız ancak oyunun orijinal içeriği ile iç içe geçmiş pek çok yeni hikaye oyuncuları bekliyor olacak.

The Stanley Parable: Ulta Deluxe hem PC hem de oyun konsolları için yayınlanacak. Geliştiriciler bu oyunun bir güncelleme değil, yeni bir oyun olacağını söylüyor. Yeni oyun ile birlikte orijinal The Stanley Parable’a da güncellemeler gelebilir. Dediğimiz gibi, konu ile ilgili geliştiricilerin bile kafası karışık görünüyor. Detaylara The Stanley Parable resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Aradan 10 yıl geçmesine rağmen hala oyunseverlerin aklını kurcalayan The Stanley Parable gizemli finali, konusu, hakkındaki komplo teorileri, sistem gereksinimleri ve yeni versiyonu hakkındaki bilinenleri anlattık. Siz de oyunu tamamlayan oyunculardansanız gizemli final hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.