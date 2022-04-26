Nintendo'nun 1985'den beri geliştirdiği Super Mario oyun serisinin yeni animasyon filmi ileri bir tarihe ertelendi. Yıllardır merakla beklenen yapımın ertelendiği haberi şirketin Twitter hesabından verildi.

Yıllar yıllar önce geliştirilen ve 1990'lardan beri her yaştan milyonlarca kişi tarafından oynanan video oyunu Super Mario'yu bir animasyon filminde yaşatmak isteyen Nintendo, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde animasyon filmi için heyecan verici açıklamalar yapmıştı. 2017'de temeli atılan ve sonrasında uzun süre hakkında bilgi ortaya çıkmayan film, 2021 yılının sonbahar aylarında yeniden gündeme gelmişti. O dönem gerçekleştirilen Nintendo Direct etkinliğinde 21 Aralık 2022 tarihinde yeni filmin çıkış yapacağını açıklayan şirket, bugün vizyon tarihini erteledi.

Amerikan animasyon filmi yapım şirketi Illumination ile iş birliğinde hayata geçiren Nintendo, bugün paylaştığı bir Tweet ile Super Mario Bros. filminin ertelendiğini duyurdu. Hem şirketin, hem de serinin ikonik oyunlarından olan Super Mario Bros. filmini ne yazık ki bu yıl izleyemeyeceğiz.

Super Mario Bros. filmi 2023'e ertelendi

Super Mario'nun yaratıcısı Miyamoto, Nintendo Amerika hesabından yaptığı paylaşımda kendisi ile birlikte Illumination isimli animasyon stüdyosunun CEO'su Chris Meledandri'nin aldığı ortak karar sonucunda filmin vizyona giriş tarihinin ertelendiğini açıkladı. Hayranlardan özür dileyen Miyamoto, filmin beklemeye değeceğini de söyledi.

Buna göre 21 Aralık 2022 tarihinde vizyona gireceği açıklanan Super Mario Bros. filmi, ABD'de 7 Nisan 2023'e, Japonya'da ise 28 Nisan 2023'e ertelendi. Başrolünde Chris Pratt'in yer alacağı filmde Anya Taylor-Joy ve Jack Black gibi oyuncular da bulunuyor. Ayrıca filmi çeken Illumination isimli stüdyonun daha öncesinde Çılgın Hırsız ve Minyonlar gibi filmlere imza attığını da atlamamak gerekiyor.

Erteleme kararı ile ilgili gerekçe göstermeyen Nintendo, daha öncesinde iki uzun metrajlı film uyarlaması yapmıştı. Bunlardan ilki 1985'te piyasaya sürülen oyun için 1986’da sadece Japonya’da yayınlanan anime filmi "Super Mario Bros.: The Great Mission to Rescue Princess Peach!" olurken, ikincisi 1993 yapımı aksiyon filmi Super Mario Kardeşler'di. 2023'te gelecek olan film ise şirketin üçüncü yapımı olacak.