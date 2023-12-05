Taytlar, şortlar, spor ayakkabıları ve dahası… Spor yaparken giydiklerimiz, performansımızı ve kalori yakımımızı etkiler mi? Yakından bakalım…

İster yoga yapıyor olun ister yürüyüşe ya da koşuya çıkıyor olun. Düzenli egzersiz yapmak kendinize yapacağınız en büyük iyiliklerden biri.

Peki acaba spor yaparken nasıl bir kıyafet tercih ettiğimiz ya da hangi ayakkabıları giydiğimiz gerçekten önemli mi? Performansımız artar mı? Daha fazla kalori yakmamızı sağlayacak bir yönü var mı?

İlk olarak performansa bakalım;

Spor yaparken performansı etkileyen pek çok kriter var ve kıyafetler de gerçekten bu kriterlerden biri. Vücudunuzu tamamen rahat hissedeceğiniz, hareket kabiliyetini kısıtlamayacak, vücut ısı dengenizi bozmayacak, nefes alan kıyafetler seçmek doğrudan performansı artırıyor.

Üstelik doğru kıyafet, yaptığınız egzersize göre de değişiyor çünkü vücudunuzun ihtiyaçları değişebiliyor. Örneğin yoga yaparken çok daha esnek, elinize ayağınıza dolaşmayacak kıyafetler seçmeniz gerekirken parkta koşuya çıkarken seçmeniz gereken kıyafetlerde öncelikleriniz bunlar olmuyor.

Markalar da spor giyim ürünleri üretirken tüm spor dalları için farklı ihtiyaçlara yanıt veren ürünler üretiyorlar. Örneğin spor giyim deyince aklımıza ilk gelen markalardan biri olan Nike, Nike Tech Fleece serisi ile soğuk havalarda vücut ısısını dengeleyerek koruyan ama aynı zamanda oldukça hafif olma gibi özelliklerle egzersizi kolaylaştıran seriler üretiyor.

Yalnızca performans da değil;

Spor yaparken tercih ettiğimiz kıyafetler ve ayakkabılar konfor sağlamanın ve performansı artırmanın yanında sakatlanmaların önüne geçme noktasında da etkili.

Özellikle ayakların ve bileklerin aktif olduğu spor dallarında olası sakatlanmaların önüne geçebilmek için doğru ayakkabı seçmek çok önemli örneğin. Yine bu alanda akla ilk gelen markalardan Nike üzerinden örnek vermek gerekirse, Nike Air Max serisi gibi özel seriler hava alan özel kumaşlarının yanında yaylanma kabiliyetini artırırken aynı zamanda çarpma etkisini de azaltıyor. Bu gibi özelliklerle donatılmış ürünler, spor yaparken performansı artırmanın yanında sağlığımızı da korumuş oluyor.

Ayrıca sakatlanmaların yanında hava alan ve tahrişi önleyen kıyafetler giymek cilt sağlığı için de oldukça önemli. Aksi takdirde ciltte tahriş, kaşıntı ve döküntü oluşabilir. Bunun önüne geçmek için doğru spor kıyafetleri seçmek oldukça önemli.

Gelelim kalori mevzusuna…

Daha çok terlemek için kalın giyinmek gibi adımların daha fazla kalori yaktırdığına dair bir düşünce olsa da bu düşünce oldukça yanlış ve kıyafetler ile daha fazla kalori yakımı arasında bilinen bir bağlantı yok.

Kalın giyinmek ya da daha fazla terlememizi sağlayacak seçimler yapmak yalnızca vücudumuzda su kaybına sebep oluyor ve bu da aslında faydadan çok zarar anlamına geliyor.

Zaten terlemek de direkt kalori yakıldığı anlamına gelmiyor. Bu sebeple aşırı su kaybına sebep olup sağlığınızı riske atacak seçimler yapmadığınızda emin olmanız gerekiyor.

Sonuç olarak spor yaparken doğru kıyafet ve ayakkabı seçimi hem performans hem de sağlık açısından oldukça önemli. Bu sebeple yaptığınız spora bağlı olarak doğru seçimler yapmaya özen göstermelisiniz. Hangi spor dalı için ne gibi tercihlerde bulunmanız gerektiğini hem ihtiyaçlarınızı belirleyerek hem de ufak araştırmalar yaparak bulabilirsiniz.