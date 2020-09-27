Survivor Barış Murat Yağcı'nın Paylaşımı Yorum Rekoru Kırdı

Survivor 2020 finalistlerinden Barış Murat Yağcı'nın yarışmaya gitmeden önce Instagram'dan yaptığı bir paylaşıma 15 milyonu aşkın yorum geldi. Ünlü oyuncunun paylaşımı, geçtiğimiz aylarda Selena Gomez ve Diego Costa'yı geçerek rekor kırmıştı.

Survivor 2020 yarışmasıyla ünlenen oyuncu Barış Murat Yağcı, Survivor'ın ardından da sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Özellikle Instagram'da büyük ilgi gören ve 2 milyona yakın takipçisi bulunan Survivor Barış'ın yarışmaya katılırken yaptığı bir paylaşım yorum rekoru kırdı.

Yağcı'nın Survivor yarışmasına katılmadan önce şubat ayında yaptığı paylaşım, 10 milyon yorum alarak dünya rekoru kırmıştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı, geçtiğimiz dönemlerde 9,9 milyonluk yorum ile dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez ve Brezilya uyruklu İspanyol futbolcu Diego Costa'yı geçmişti.

Ünlü oyuncu, 15 milyon yorum için teşekkür etti:

Survivor Barış'ın dünya rekoru kıran paylaşımına gelen yorumların sayısı 15 milyonu geçti. Sosyal medya hesabından takipçilerine duyuru yapan Barış, gelen tüm yorumlar için sevenlerine teşekkür etti.

Survivor Barış'ın rekor kıran paylaşımı:

Ünlü oyuncu, yarışmaya gitmeden önce paylaştığı ve yorum rekoru kıran fotoğrafta şu ifadeleri kullanmıştı:

"Evet, nereden başlayacağımı bilmeden yazmaya çalışacağım. Öncelikle bende emeği olan bana hep destek olan değer veren aileme, dostlarıma ve hep yanımda olan fanlarıma sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Hayatımda yeni bir sayfa açmak ve tarih yazmak için uzun bir yolculuğa çıkıyorum. Yaşayacağım tüm zorlukların bilincindeyim.

Bugüne kadarki oyunculuk kariyerimin altında kalan Barış’ı yani gerçek beni tanıyacağınız için çok mutluyum. Dominik’te tarihi birlikte yazacağımıza eminim. Uzun bir süre sonra Kıbrıs’ta görüşmek dileği ile herkesi öpüyorum, hakkınızı helal edin lütfen. İyi ki varsınız. Birlikte başaracağız bana inancınızı ve desteğinizi hep biliyor ve hissediyorum. Saygı ve sevgiyle kalın."