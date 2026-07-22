Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sisteminde bireysel toplu iadelere yönelik yeni bir dönem başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sisteminde bireysel toplu iadelere yönelik yeni bir dönem başladı. Evinde veya elinde yüksek miktarda DOA logolu içecek ambalajı biriktiren vatandaşlar, artık bu iadelerini doğrudan Sayma ve Doğrulama Merkezlerine teslim edebilecek.

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Atık yönetiminde ve geri dönüşüm süreçlerinde teknik olarak otomatların iş yükünü hafifletmeyi amaçlayan bu sistem, yüksek hacimli iadelerin daha planlı, hızlı ve kesintisiz şekilde yönetilmesini hedefliyor. Teknolojik altyapının bir parçası olarak devrede olan Sayma ve Doğrulama Hatları, bireysel kullanıcıların toplu getirdiği ambalajları hızlıca tarayıp doğrulama kapasitesine sahip.

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Toplu iadelerde teşvik bedeli 0,50 TL olacak

Yeni devreye alınan Sayma ve Doğrulama Hatları üzerinden gerçekleştirilecek bireysel toplu iadelerde, teşvik bedeli DOA logolu ambalaj başına 0,50 TL olarak uygulanacak. Buna karşın Depozito İade Makineleri ve Manuel İade Noktalarındaki mevcut standart tarife ise hiçbir değişime uğramadan devam edecek.

Vatandaşlar, Depozito İade Makinelerine günlük 200 adet ambalaja kadar iade yapmayı sürdürebilecek ve bu makinelerden ambalaj başına 1 TL teşvik bedeli almaya devam edecekler. Yani az sayıdaki ambalajı otomata atmak birim başına daha yüksek kazanç sağlarken, elinde yüzlerce ambalaj biriken ve tek tek otomat beklemek istemeyenler 0,50 TL birim fiyatla toplu teslimat merkezlerini tercih edebilecek. En yakın Sayma ve Doğrulama Hattının nerede olduğu bilgisine ise DOA Mobil Uygulaması ve DOA Çağrı Merkezi üzerinden ulaşılabiliyor.

Ulusal entegrasyon sürecinde artan iade hacmine yanıt vermek amacıyla hayata geçirilen bu yeni adım, operasyonel kapasitenin artırılmasına ve geri kazanım süreçlerinin daha verimli yürütülmesine katkı sunmayı amaçlıyor.