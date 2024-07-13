Suudi Arabistan son yıllarda duyurduğu mega projelerle dikkat çekmeye devam ediyor. Bunlardan en ilginç olanıysa çölün ortasında açık havada yer alan kayak merkezi Trojena!

Suudi Arabistan’ın 2030 vizyonu kapsamında duyurduğu sayısız mega proje var.

Devasa bütçelere sahip olan bu projeler, mimarinin sınırlarını yaratıcılık ve yenilikle zorlayarak sıra dışı bir vizyonla çeşitli amaçlara hizmet ediyor.

Trojena ise geleneksel dağ tatil köyü konseptine meydan okuyan bir tatil merkezi projesi.

Suudi Arabistan’ın kuzeybatısında ve dağlık bir bölgede yer alacak olan bu proje, 2400 metre yüksekliğe kadar uzanan dağlar arasında konumlanıyor.

Bu sayede ziyaretçilere yıl boyunca karla kaplı zirvelerin keyfini çıkarma fırsatı sunan Trojena’nın en dikkat çekici özelliklerinden biriyse Ortadoğu’nun ilk ve tek açık hava kayak merkezi olacak olması.

Buna ek olarak diğer projelerde olduğu gibi temiz enerji ve sürdürülebilirliğin odakta tutulduğu belirtiliyor.

Bu doğrultuda, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak karbon ayak izini minimuma indirmek hedefleniyor.

Akıllı şehir teknolojileri ve çevre dostu uygulamalar sayesinde de ziyaretçilere hem yenilikçi hem konforlu hem de çevreci bir tatil deneyimi sunulması amaçlanıyor.

Trojena projesinin yıl boyunca çeşitli büyük etkinliklere ev sahipliği yapması amaçlanıyor.

Kayak, dağcılık ve yürüyüş gibi açık hava aktivitelerinin yanı sıra, kültürel ve sanatsal etkinliklerin de düzenleneceği belirtiliyor.

Ayrıca ekonomilerinin petrole bağımlılığını azaltmayı amaçlayarak turizm için çekici bir destinasyon hâline gelmeye çalışan Suudi Arabistan, proje kapsamında yer alan lüks oteller, gurme restoranlar ve alışveriş merkezleri ile dev tatil köyü konseptini ayrı bir boyuta taşımayı hedefliyor.

Bu ve diğer projeler ile ülkenin ekonomik çeşitliliğini arttırmak amaçlanıyor.

Özetle, ekonomisini petrolle sınırlamamakta kararlı olan Suudi Arabistan, dünya çapında dikkat çeken bir destinasyon olma amacıyla ilerliyor.

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