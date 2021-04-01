Sylvester Stallone'nin Instagram hesabından yapmış olduğu paylaşıma göre Rocky serisi, orijinal yapımın öncesini anlatacak bir prequel dizi ile genişleyecek.

Günümüzden tam 45 yıl önce, 1976 yılında beyaz perdede seyircilerin karşısına çıktığı günden bu yana Hollywood’un en ikonik markalarından biri olan Rocky, 1976’dan 1990’a kadar yayınlanan 5 filmin ardından uzun bir sessizliğe bürünmüştü. Sonrasında ise Sylvester Stallone ile Ryan Coogler’ı bir araya getiren ve Rocky serisinin devamı niteliğinde olan Creed'de Rocky’i dövüşürken göremezsek de dövüşmeyi öğretirken görebilmiştik.

Anlaşılan o ki Sylvester Stallone’nin Rocky serisi ile ilgili planları Creed’den fazlasını içeriyor. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından pek de okunaklı olmayan bir not paylaşan Stallone, Rocky için bir prequel yani ana filmin öncesini anlatacak bir yapım üzerinde çalıştığını gösterdi.

Gelişen teknoloji, 74 yaşındaki Sylvester Stallone’yi bilgisayar efektleriyle genç bir boksör gibi göstermeyi mümkün kıldığından başrolde Sylvester Stallone’yi ve hatta Adrian ve Paulie Penino gibi serinin diğer ikonik karakterlerinin genç, sert ve kavgacı bir halde izleyebiliriz. Ancak bu yapımın bir Rocky VI olmayacağını, daha çok ilk filmde gördüğümüz karakterlerin geçmişine odaklanacağını unutmamak gerekiyor.

Stallone’nin paylaşmış olduğu notun okunmaya pek de müsait olmadığı kesin ancak görebildiğimiz kadarıyla Rocky’nin prequel yapımı, bir dijital yayın platformunda yayınlanacak ve birkaç 10 bölüm uzunluğunda olacak. Eğer Stallone’nin paylaşımı kötü bir 1 Nisan şakası değilse yakın zamanda aksiyon severler için ilgi çekici bir yapımın duyurulacağını söyleyebiliriz.