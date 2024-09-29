İçeriği okumaya başlamadan önce T.C. kimlik numaranızın son rakamını hatırlamanızı istiyoruz. Çift rakamla bitiyor değil mi? Hayır, bu bir sihirbazlık ya da bulmaca değil. Çünkü Türk vatandaşı olan herkeste olan bir durum.

Evet, herkesin T.C. kimlik numarasının 11. hanesi çift rakam ile bitiyor. İyi de neden?

Tek biten bir kimlik numarası görmeniz imkânsız. Çünkü işin içinde bir matematik var!

Her birimizin kimlik numarası 11 haneden oluşuyor.

Birbirinden tamamen ayrı bu numaraların ortak bir özelliği çift rakamla bitmesi. Dilerseniz çevrenize, ailenize ya da herhangi birisine de sorabilirsiniz. Alacağınız yanıt değişmeyecektir…

Çünkü bu durum, ilk 9 rakamın bir sağlaması olarak karşımıza çıkıyor. Matematiksel olarak da bu sağlamanın sonucunda tek rakam çıkması pek olası değil.

Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü’nün sitesinde yer alan bilgi de bu önermeyi destekliyor.

İlk 9 basamak arasında kurulan bu algoritmaya göre 10. basamağı, ilk 10 basamak arasındaki algoritmaya göre de 11. Basamağı bulabiliyoruz. Bu sayede bir kimlik numarasının sahte olup olmadığı da bu sağlama ile bulunmuş oluyor.

Numaranızın ilk 10 hanesini topladığınızda ortaya çıkan sayının birler basamağı, 11. haneyi veriyor. Böylece hep doğru bir sağlama yapılıyor, hem de kimliğin sahte olup olmadığı kolaylıkla ayırt edilebiliyor.

İşte bu sağlama sayesinde Türk kimliği olan vatandaşların hiçbirinin kimlik numarası, tek rakamla bitmiyor. Siz de kendinizinkini deneyebilirsiniz!

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