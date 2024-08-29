Dişlerimiz, parmak izimiz gibi benzersiz özelliklere sahip. Peki diş izinden de kimlik tespiti yapılabilir mi?

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Narin adlı bir kız çocuğu kayboldu ve soruşturması devam ediyor. Abisinin kolunda tespit edilen ısırık izleri de soruşturma kapsamında ve analiz edilmeye çalışılıyor.

Daha önce, dünyanın en çok tanınan seri katillerinden biri olan Ted Bundy de kadınların vücudundaki diş izleri sayesinde yakalanmıştı. Bu konu, akıllara şu soruyu getiriyor: Diş izleri de parmak izi gibi kişiye özel midir ve burada yola çıkarak kimlik tespiti yapılabilir mi?

Evet, diş izlerinden kimlik tespiti yapılabilir.

Ted Bundy diş analizi

Dişler, kişiden kişiye değişiklik gösteriyor. Siz hiç; sizinkiyle tıpatıp aynı büyüklükte, şekilde, yapıda, renkte bir diş dizilimi gördünüz mü? Muhtemelen hayır. Bu yüzden adli tıpta, dişten yola çıkarak kimlik tespiti yapma yöntemi etkili olabiliyor.

Hatta bunun için özel bir alan bile var: Adli odontoloji. Peki bu kimlik tanımlama işlemini tam olarak nasıl yapıyorlar?

Dişlerimizin benzersizliğinden faydalanılıyor.

Hepimizin diş yapısı, dizilimi, dolguları, köprüleri ya da daha önce yapılan diğer dental işlemleri bir benzersizlik oluşturuyor. Ayrıca dişler; yaşam tarzı, beslenme şekli ve ağız bakımı ile zaman içinde belli bir yıpranma gösteriyor.

Eğer bir kişi düzenli olarak diş hekimine gittiyse dişlerinin kayıtları tutulmuştur. Bu yüzden şüpheli ya da mağdur kişinin diş kayıtları, soruşturma kapsamında incelenerek dental işlemler yoluyla kimlik tespiti yapılabiliyor.

DNA’nın da önemi var.

Dişlerin içindeki “pulpa” dokusu, DNA analizlerinde kullanılabiliyor. Pulpa dokusu, DNA analizi için önemli bir genetik materyal ve diş açılarak çıkartıldığında bu dokudan DNA izole edilebiliyor.

Özetle dişler, adli bilimlerde kimlik tespiti için önemli araçlardan. Her ne kadar sadece dişe bakılarak tüm ipuçlarına veya kimliğe ulaşılamasa da tüm soruşturma verileri birleştiğinde azımsanamayacak bir katkısı olduğu aşikâr.

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