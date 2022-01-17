‘Yıl Olmuş 2022, Taahhüt mü Kaldı?’ Diyenlere: Millenicom

Geniş bant internet paketi arayışında olan tüketicilerin bir numaralı arayışı, yüksek kalite ve uygun fiyat. Üstelik kimse, 2022 yılında taahhüt vermek istemiyor. Millenicom, tüm bunları sunarken hiçbir kısıtlama yapmıyor oluşu ile dikkat çekiyor.

İnternet, özellikle de son 10 yıldır hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Hal böyle olunca da hepimiz, mümkün olan en uygun fiyata en iyi internete sahip olmayı istiyoruz. Ancak bu iş Türkiye’de pek de kolay değil. Hizmet veren pek çok şirket, sunduğu paketlere kıyasla oldukça yüksek bedeller istiyorlar. Şimdi sizlere, uygun fiyata kaliteli internet hizmeti alabileceğiniz Millenicom’dan bahsedeceğiz.

Bir internet aboneliği satın almanın en zorlayan yanı, taahhüt. Pek çok şirket, 12 ay ya da daha uzun süreli sözler karşılığında internet hizmeti satıyorlar. Millenicom ise bu durumu tarihe gömüyor. Hiçbir müşterisinden taahhüt istemeyen şirket, bu sayede özgürce deneyim yaşamanıza imkan tanıyor. Eğer kaliteli internet arayışındayken taahhüt vermek istemiyorsanız, Millenicom oldukça iyi bir tercih olabilir.

Millenicom ile kesintisiz film keyfi

Türkiye’de internet hız ortalaması, pek de iyi durumda değil. Bu da özellikle anlık indirmenin gerektiği dizi ve film gibi içerikleri izlerken sorun yaratabiliyor. Ancak Millenicom’un ayda 89,90 TL’den başlayan fiyatlarla satın alabileceğiniz fiber hızında internet paketlerinde böyle bir sorunla karşılaşmıyorsunuz. Millenicom ile kesintisiz bir şekilde Netflix’ten YouTube’a kadar tüm akış platfomlarını kullanabilirsiniz.

Elbette bu yüksek hız, oyun oynamak isteyen tüketiciler için de oldukça önemli. Minimum gecikme süresi ve yüksek yükleme hızları sunabilen şirket, oyuncuların tüm ihtiyaçlarını da karşılayabiliyor. Üstelik aynı modeme birden çok cihaz bağlansa bile düşük ping ile akıcı bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz.

Millenicom’un dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi de çok hızlı bir şekilde kuruluyor olabilmesi. Bu sayede abonelik oluşturan tüketiciler, yalnızca birkaç gün içerisinde fiber hızında internet bağlantısına kavuşuyorlar. Üstelik bir arkadaşını getiren Millenicom abonelerine 1 aylık fatura da bizzat Millenicom tarafından hediye ediliyor. Tüm bunlarla birlikte kota ve hız sınırı kısıtlamaları olmayan Millenicom, pek çok tüketicinin bir numaralı tercihi olmuş durumda.

Eğer siz de Millenicom’un sunduğu avantajlı internet paketleri ile tanışmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.