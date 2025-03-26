ABD'li senatörler, yasak kararı 5 Nisan'a kadar ertelenen TikTok'un uygulama mağazalarında yer almasının yasalara aykırı olabileceğini belirtti. Google ve Apple, büyük problemlerle karşı karşıya kalabilir.

TikTok, 19 Ocak’ta ülkede başka bir şirkete satılmadığı için yasaklanmıştı. Ancak bu yasak yalnızca 13 saat sürmüş, Donald Trump’tan gelen bir emirle 5 Nisan’a kadar ertelenmişti ve platform yeniden açılmıştı. TikTok, aynı zamanda uygulama mağazalarından da kaldırılmıştı. Hatta yasak ertelenmesine rağmen Apple ve Google mağazalarında ceza ihtimali nedeniyle bir süre yer almamaya devam etti. Ancak şubat ortası yeniden listelenmeye başladı.

Şimdi ise bu durumun Apple ve Google’a ciddi bir sorun yaratabileceğine dair bilgiler geldi. 3 ABD senatörü, Trump’a gönderdikleri mektupta uygulama mağazalarının bu tutumunun yasalara aykırı olabileceğini belirtti.

TikTok’un mağazalarda yer alması Apple ve Google'ı 850 milyar dolarlık yükümlülükle karşı karşıya bırakıyor

Senatörlerin aktardığına göre yasağa rağmen uygulamaların mağazalarda yer alması, Apple ve Google gibi şirketler için 850 milyar dolara kadar çıkan yükümlülüklere neden olabilir. Ayrıca Oracle’ın TikTok’a bulut hizmeti sağladığı gerekçesiyle inceleme altında olduğu da belirtilmiş.

Mektupta senatörler, tüm bu sorunlar için 28 Mart’a kadar bir çözüm bulunması gerektiğinin altını çizmişler. Ayrıca TikTok’un yasaklanmasına karşı olduklarını ve 170 milyon kullanıcının erişimini sürdürmek için satılması gerektiğini düşündüklerini aktarmışlar.

Senatörlerin bu uyarısı pek şaşırtıcı değil. Çünkü uzun süredir yetkililer TikTok’un App Store Play Store’da listelenmesinin yasayı ihlal ettiğini söylüyorlardı ve Trump’ın etkileme kararının bunu değiştirmediğini belirtiyordu. ABD Adalet Bakanlğı ise listelemenin yeniden yapılmasının ardından bu şirketlerin ceza almayacağının güvencesini vermişti. Bu güvencenin ne kadar devam edeceği ise belirsiz. Yani süreç daha da uzarsa ne olacak bilmiyoruz.

TikTok’a verilen süre 5 Nisan günü sona erecek. Birçok farklı grubun platformu satın almak istediğini görmüştük. Gerçekten satılıp satılmayacağını, Apple ve Google’ın başının ağrıyıp ağrımayacağını önümüzdeki haftalarda göreceğiz.