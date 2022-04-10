Geçtiğimiz Yüzyılda Çekilen Tarihi Fotoğraflar

1890'lardan 1990'lara uzanan geniş bir zaman diliminden günümüze ulaşan bu tarihî fotoğraflara bakarken zamanda kısa bir yolculuk yapmış gibi hissedeceksiniz.

Savaşlar, siyasetçiler, şehirler, ünlüler, yerel halk ve dahası... Fotoğrafçıların kadrajına yansıyan bu kareler günümüze kadar ulaşarak o günlerin atmosferini bizlere taşıyor.

Günümüzün şekillenmesinde payı olan o yıllardaki yaşamları görmek insanlığın nasıl şekillendiğini anlamak adına önemli. İşte dünyanın ve ülkemizin geçmişinden bugüne yansıyan bazı anlar:

1. Anadolu’da bir yörük kadını ve heybede bebeği (1940)

2. Bodrum, Muğla (1960'lar)

3. Köyüne döndüğünde ailesinin Sırp askerleri tarafından katledildiğini öğrenen Bosnalı asker (1995)

4. Bosna Savaşı sırasında çekilmiş bir fotoğraf

5. Ağrı’da bir kış günü (1977)

6. İstanbul’da bir lahmacuncu (1970)

7. Ünlü Ressam Bob Ross, bir rakunu beslerken

8. Uygur Türkleri (1943)

9. İstiklâl Caddesi (1980)

10. Ferhan Şensoy, Erol Günaydın, Rasim Öztekin, Baykal Kent ve Münir Özkul (1987)

11. Çanakkale Muharebeleri’ne katılmış 124. alayın kahraman askerleri

12. “Cin Ali” kitabının yazarı Öğretmen Rasim Kaygusuz ve bir öğrencisi

13. Kore Savaşı sırasında kimsesiz Koreli çocuklar için Türk askeri tarafından açılan Ankara Suvan Okulu ve Yetimhanesi

14. Stalingrad Muharebesi sırasında donarak ölen Alman askerleri (1943)

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15. Mustafa Kemal Atatürk'e ait nadir fotoğraflardan biri

16. Zeki Müren (1940)

17. Charlie Chaplin’in son fotoğrafı (1977)

18. Selanik’te Türk çocuklar (1898)

19. Nevşehir'de iki çocuk (1960)

20. Aydın Yörük Türkleri (1956)

21. Uzaydan düşen adam Vladimir Komarov'dan geriye kalanlar (1967)

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22. Rus yazar Lev Tolstoy çalışma odasında (1908)

23. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın son fotoğraflarından biri

24. Kıbrıs Barış Harekâtı'nda adaya çıkan Türk askerleri (1974)

25. Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar, laboratuvarda çalışırken (1975)