Geçtiğimiz Yüzyılda Çekilen Tarihi Fotoğraflar

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Bu 25 Tarihi Fotoğrafı Gördüğünüzde O Yıllara Gitmiş Kadar Olacaksınız

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1890'lardan 1990'lara uzanan geniş bir zaman diliminden günümüze ulaşan bu tarihî fotoğraflara bakarken zamanda kısa bir yolculuk yapmış gibi hissedeceksiniz.

Savaşlar, siyasetçiler, şehirler, ünlüler, yerel halk ve dahası... Fotoğrafçıların kadrajına yansıyan bu kareler günümüze kadar ulaşarak o günlerin atmosferini bizlere taşıyor.

Günümüzün şekillenmesinde payı olan o yıllardaki yaşamları görmek insanlığın nasıl şekillendiğini anlamak adına önemli. İşte dünyanın ve ülkemizin geçmişinden bugüne yansıyan bazı anlar:

1. Anadolu’da bir yörük kadını ve heybede bebeği (1940)

türk kadını

2. Bodrum, Muğla (1960'lar)

eski bodrum

3. Köyüne döndüğünde ailesinin Sırp askerleri tarafından katledildiğini öğrenen Bosnalı asker (1995)

bosna savaşı

4. Bosna Savaşı sırasında çekilmiş bir fotoğraf

bosna

5. Ağrı’da bir kış günü (1977)

ağrı fotoğrafları

6. İstanbul’da bir lahmacuncu (1970)

istanbul

7. Ünlü Ressam Bob Ross, bir rakunu beslerken

bob ross

8. Uygur Türkleri (1943)

uygur türkleri

9. İstiklâl Caddesi (1980)

istiklal caddesi

10. Ferhan Şensoy, Erol Günaydın, Rasim Öztekin, Baykal Kent ve Münir Özkul (1987)

türk tiyatrosu

11. Çanakkale Muharebeleri’ne katılmış 124. alayın kahraman askerleri

çanakkale savaşı

12. “Cin Ali” kitabının yazarı Öğretmen Rasim Kaygusuz ve bir öğrencisi

cin ali

13. Kore Savaşı sırasında kimsesiz Koreli çocuklar için Türk askeri tarafından açılan Ankara Suvan Okulu ve Yetimhanesi

kore savaşı

14. Stalingrad Muharebesi sırasında donarak ölen Alman askerleri (1943)

Hassas Görüntü

15. Mustafa Kemal Atatürk'e ait nadir fotoğraflardan biri

atatürk fotoğrafları

16. Zeki Müren (1940)

zeki müren

17. Charlie Chaplin’in son fotoğrafı (1977)

chaplin

18. Selanik’te Türk çocuklar (1898)

selanik türkleri

19. Nevşehir'de iki çocuk (1960)

tarihi fotoğraflar

20. Aydın Yörük Türkleri (1956)

türk tarihi

21. Uzaydan düşen adam Vladimir Komarov'dan geriye kalanlar (1967)

Hassas Görüntü

22. Rus yazar Lev Tolstoy çalışma odasında (1908)

tolstoy

23. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın son fotoğraflarından biri

zübeyde hanım

24. Kıbrıs Barış Harekâtı'nda adaya çıkan Türk askerleri (1974)

kıbrıs savaşı

25. Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar, laboratuvarda çalışırken (1975)

aziz sancar
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