Topkapı Sarayı gibi tarihî mekanlarda bazı bölümler neden ziyarete kapalı? Niye tüm bölümleri gezip göremiyoruz?

Bu tarz tarihî yerlerde belirli alanların ziyarete kapalı olmasının eminiz sizin de mantıklı bulacağınız bazı sebepleri var.

Bunların arasında en temeli de hem eseri ya da mekanı hem de sizin güvenliğinizi sağlamak.

Hassas mimarinin ve işlemelerin olduğu alanlar, ziyaretçilere açılmıyor.

Çünkü özellikle freskler, yazılar veya el yapımı süslemeler, yoğun ziyaretçi akışı sonucu zarar görebiliyor. Aynı zamanda bazı sanat eserleri, ışığa, nem değişikliklerine ve sıcaklığa karşı çok hassas olabiliyor. Bu tip eserlerin bulunduğu odalar da ya sınırlı süreli olarak açılıyor ya da tamamen kapalı kalıyor. Bu eserlere örnek olarak yazmalar ya da kumaşları söyleyebiliriz.

Tabii ki restorasyon çalışmaları da her alanın gezilememesinin başlıca sebeplerinden.

Çünkü ince işçilik gerektiren restorasyonlar, epey vakit alabiliyor. Mesela yukarıda da bahsettiğimiz ahşap kaplamalar veya fayans süslemelerin üzerinde dönem dönem yapılan kontrollerde mikroskobik düzeyde bile olsa hasar tespit edilirse, uzun süreli bir restorasyon çalışması başlatılıyor.

Tarihî yapılar, modern binalar gibi sağlam inşa edilmediğinden, bazı bölümlerin ziyarete açılması güvenlik riski oluşturabiliyor.

Özellikle Topkapı Sarayı’nda bolca bulunan merdivenler ya da dar geçitler gibi alanlar, ziyaretçilerin güvenliği açısından sıkıntı yaratabiliyor. Yine bazı bölümlerdeki duvarlar, tavanlar ya da taş kaplamalar da güvenlik riski yaratabiliyor. Bu nedenle bu bölümlere de ziyaretçi girişine izin verilmiyor.

Ortaylı da bu konuya dikkat çekmişti: ''Haremin tamamını gezdirmemiz mümkün değil.''

Yine Topkapı örneği üzerinden gidecek olursak, 2005 ve 2012 arasında Topkapı Sarayı’nın müdürlüğünü üstlenen Prof. Dr. İlber Ortaylı, ''Haremin neden tüm bölümleri açılmıyor?'' sorusunu şöyle cevaplıyor:

''Haremin tamamını gezdirmemiz mümkün değil. Bir şeyleri bilmeden bazı taleplerde bulunuyorlar. Dünyanın her yerinde bu tip saray ve müzelerin bilinmeyen, görülmeyen ve bilinmeyecek, görülmeyecek yerleri vardır. Topkapı müze değildir, Topkapı mütevazı bir saraydır, teşhir imkanları sıkıntılıdır.''

Benzer içeriklere de göz atabilirsiniz: