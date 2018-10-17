Tarihte İlk Defa Kara Delikten Bir Şeyin Çıktığı Görüldü

Kara deliklerin her şeyi yuttuğu düşünülürken son olayla tüm dengeler bozuldu.

Kara delikler korkunç olsalar da keşfedilmeyi bekliyorlar. Peki, kara delikler nedir? İçine çektiği şeylere ne oluyor?

Bu zamana kadar bilim insanlarının kara delikler hakkında bildikleri tek bir şey vardı: Kara delikler o kadar güçlü bir çekim kuvvetine sahiptir ki içinden hiçbir şeyin çıkması mümkün değildir.

Ancak NASA kara delikten çıkan bir şeyi kaydetti. NASA’nın keşif görevlerinden olan Swift ve NuSTAR, 324 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir kara delikten çıkan bir ışık patlaması gözlemlediler. Yeni bulgular son derece güçlü enerji parçacıkları koronaların bir karadelik etrafında toplandıklarında bir X-ray ışını oluşturduğunu gösteriyor.

Kara delikler ışıkları saçmazlar. Ancak etrafında içerisine çektiği partiküller sonucu oluşan bir ışık halkasıyla görülürler. Koronalar fazlasıyla yaygın olsalar da düzensizdirler.

Bilim insanlarına göre koronalar çok yüksek hızlarda hareket ederler. Kara delikten çıkmayı başaran koronanın ışık hızının yüzde yirmisi hızında hareket ettiği belirtildi.

NASA “Araştırmalarımızın sonucu bize gösteriyor ki kara delikten çıkan X-ray ışınının sebebi fırlatılmış bir koronaydı” açıklamasını yaptı. NASA kara delikler hakkında bütün sorulara cevap veremese de bu olay kara delikleri anlamak konusunda büyük bir kaynak olacağa benziyor.