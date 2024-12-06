Özellikle Asya ve Avrupa ülkelerindeki tarlalarda yaygın olan tek raylı trenler, pek çok amaç için kullanılıyor.

Bazı tarlalarda, tren rayı hattına denk gelebilirsiniz. Tek raylı trenler sayesinde çiftçilerin işi epey kolaylaşıyor.

Peki tam olarak ne yapıyorlar bu trenlerle? Binip evlerine geri mi gidiyorlar? Hayır, daha fazlası.

Monoray (tek raylı) sistemler, geleneksel araçların kullanılamadığı bölgelerde devreye giriyor.

Eğimli arazilerden çiftçilere yardımcı olmak için kullanılan bu trenler, rayın altındaki dişliler sayesinde 45 derecelik eğime kadar tırmanıp inebiliyor. Elektrikli modelleri, yağmur ve kar gibi olumsuz hava koşullarında güvenli bir şekilde çalışabiliyor.

Geleneksel araçların zorlandığı bölgelerde yüksek performans gösteriyor ve işleri kolaylaştırıyor diyebiliriz yani.

Peki tam olarak ne için kullanılıyor?

Asya ülkelerinde tavuk beslemek için bile kullanılabiliyor. Ayrıca mahsul ve malzeme taşıma görevi var tabii.

Avrupa ülkelerinde 500 kiloya kadar taşıma kapasitesi sayesinde üzüm bağlarında kullanılıyorlar. Hasat edilen üzüm, çay, sebze gibi ürünlerin tarladan depoya taşınması sağlanıyor.

Gübre, tohum, sulama malzemelerini taşıma amacıyla da kullanılabiliyor.

Hatta yağmur ve kar gibi olumsuz hava koşullarına dayanıklı olduklarından elektrikli modeller, çevre dostu bir ulaşım aracı işlevi görüyor.

Kısacası zaman ve işgücü tasarrufu sağladığını söyleyebiliriz.

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