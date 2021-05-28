Tazmanya Canavarları, 3.000 Yıl Sonra Avustralya'da Üredi

3.000 yıl önce Avustralya’dan silinen Tazmanya canavarları, bu zamandan beri ilk kez bölgede bir doğum yaptı. 7 sağlıklı yavrunun dünyaya geldiği doğum, yıllardır türün bu bölgede tekrar çoğalması için sürdürülen koruma çalışmaları sayesinde gerçekleşti.

Birçoğumuzun çocukken Looney Tunes çizgi filmlerinden duyduğu, nadir bir hayvan olan Tazmanya canavarı, bin yıllar sonra ilk kez kendi ana vatanında üredi. 3.000 yıl önce Avustralya’dan silinen türün bölgeye dönüşü, 7 yavrunun dünyaya geldiği yarı doğal bir doğumla gerçekleşti.

Yıllardır bir sığınakta korunan ve soylarının devamı için çalışmalar yürütülen Tazmanya canavarları, başka ülkelerden bu amaçla Avustralya ana karasına getirilmişti. Çalışmaların olumlu sonuç vermesiyle 30 asır sonra ilk kez bölgede bir Tazmanya canavarı doğumu gerçekleşti.

3000 yılın ardından ilk Tazmanya canavarı doğumu

Avustralya’nın Tazmanya bölgesinde ilk kez ortaya çıkan Tazmanya canavarları, bin yıllar önce azalmaya başlamıştı. Nitekim Avustralya yabani köpeklerinin ve insanların bölgede artış göstermesi, türün sonu oldu. Başka bölgelere göç ettiği ya da götürüldüğü için soyu tamamen tükenmeyen Tazmanya canavarları, 3.000 yıldır kendi bölgelerinde üreyemedi; ta ki 2 gün önceye kadar.

New South Wales bölgesinde bulunan Barrington Doğal Hayatı Koruma Alanı, tehlike altındaki türleri koruma konusunda önemli bir kilometre taşı olarak sayılan doğuma ev sahipliği etti. Geçen sene 26 tane Tazmanya canavarı, bu bölgede doğal şartlarda yaşamaları için serbest bırakılmıştı. Geçen 1 yılın ardından 3.000 yıldır ilk kez bölgede doğum yaptıkları gözlemlendi.

Türün ana vatanındaki varlığı korunmaya ve sayıları artırılmaya çalışılıyor. Ancak bu hayvanlar arasında çok kolay yayılan bir kanser türü, varlıklarını tehdit etmeye devam ediyor.