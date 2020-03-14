Şu anda teknoloji dünyasında 50 yaşın üzerinde pek çok milyarder bulunuyor. Bu noktada güncel olarak 58 milyar dolar net serveti olan Oracle kurucusu Larry Ellison, milyarder statüsüne ulaştığında 49 yaşındaydı. Öte yandan Elon Musk ve Meg Whitman da 40’lı yaşlarında milyarder olan diğer ünlü isimlerden.
Jeff Bezos ve Bill Gates gibi diğer isimler de ilerleyen yaşlarına rağmen servetine servet katmaya devam ederken Mark Zuckerberg gibi genç yaşta milyarder olan isimler de hiç az değil. 23 yaşındayken dünyanın en genç milyarderi olma unvanına erişen Zuckerberg, aradan geçen yıllara rağmen hâlen daha dünyanın en genç milyarderlerinden biri. Üstelik Facebook CEO’su, genç yaşta milyarder statüsüne ulaşan tek isim değil. Gelin genç yaşta milyarlarca dolar kazanmayı başaran diğer isimlere daha yakından bakalım.
1. Tobi Lutke
- Yaş: 39
- Net Servet: 1,6 milyar dolar
- Ne iş yapıyor?: E-ticaret sitesi Shopify’ın ortak kurucusu ve CEO’su.
2. Peter Szulczweski
- Yaş: 39
- Net Servet: 1,4 milyar dolar
- Ne iş yapıyor?: E-ticaret sitesi Wish’in ortak kurucusu ve CEO’su.
3. Sachin Bansal
- Yaş: 38
- Net Servet: 1 milyar dolar
- Ne iş yapıyor?: Hindistan’ın en büyük e-ticaret sitesi Flipkart’ın ortak kurucusu.
4. Joe Gebbia
- Yaş: 38
- Net Servet: 3,7 milyar dolar
- Ne iş yapıyor?: Popüler konaklama uygulaması Airbnb’nin kurucu ortağı ve baş ürün görevlisi.
5. Brian Chesky
- Yaş: 38
- Net Servet: 3,7 milyar dolar
- Ne iş yapıyor?: Popüler konaklama uygulaması Airbnb’nin kurucu ortağı ve CEO’su.
6. Evan Sharp
- Yaş: 38
- Net Servet: 1 milyar dolar
- Ne iş yapıyor?: Pinterest’in kurucu ortağı ve baş tasarımcısı.
7. Ben Silbermann
- Yaş: 38
- Net Servet: 1,6 milyar dolar
- Ne iş yapıyor?: Pinterest’in kurucu ortağı ve CEO’su.
8. Eduardo Saverin
- Yaş: 38
- Net Servet: 9,7 milyar dolar
- Ne iş yapıyor?: Mark Zuckerberg ile birlikte Facebook’un kurucu ortağı.
9. Su Hua
- Yaş: 38
- Net Servet: 2,9 milyar dolar
- Ne iş yapıyor?: Çin merkezli GIF ve video paylaşım uygulaması olan Kuaishou’nun kurucu ortağı ve CEO’su.
10. Binny Bansal
- Yaş: 38
- Net Servet: 1 milyar dolar
- Ne iş yapıyor?: Hindistan’ın en büyük e-ticaret sitesi Flipkart’ın kurucu ortağı.
11. Cheng Wei
- Yaş: 37
- Net Servet: 1,2 milyar dolar
- Ne iş yapıyor?: Çin’de hizmet veren ulaşım ağı şirketi Didi Chuxing’in kurucu ortağı.
12. Brian Armstrong
- Yaş: 37
- Net Servet: 1,3 milyar dolar
- Ne iş yapıyor?: Kripto para ticaret sitesi Coinbase’in kurucu ortağı.
13. Daniel Ek
- Yaş: 37
- Net Servet: 2,7 milyar dolar
- Ne iş yapıyor?: Popüler müzik akış platformu Spotify’yın kurucu ortağı.
14. Drew Houston
- Yaş: 37
- Net Servet: 2,3 milyar dolar
- Ne iş yapıyor?: Dosya paylaşım servisi Dropbox’ın kurucu ortağı ve CEO’su.
15. Ryan Graves
- Yaş: 37
- Net Servet: 1,6 milyar dolar
- Ne iş yapıyor?: Uber’in kurucu ortağı, Saltwater’ın kurucusu ve CEO’su.
16. Nathan Blecharczyk
- Yaş: 37
- Net Servet: 3,7 milyar dolar
- Ne iş yapıyor?: Popüler konaklama uygulaması Airbnb’nin kurucu ortağı ve strateji sorumlusu.
17. Zhang Yiming
- Yaş: 36
- Net Servet: 16,2 milyar dolar
- Ne iş yapıyor?: TikTok’un bağlı olduğu ByteDance şirketinin kurucu ortağı ve başkanı.
18. Bill Liu
- Yaş: 36
- Net Servet: 1,7 milyar dolar
- Ne iş yapıyor?: Katlanabilir akıllı telefonlar için tamamen esnek ekran ve sensörler üreten Royole şirketinin kurucusu.
19. Kevin Systrom
- Yaş: 36
- Net Servet: 1,4 milyar dolar
- Ne iş yapıyor?: Günümüzün en popüler sosyal medya uygulamalarından Instagram’ın kurucu ortağı.
20. Mark Zuckerberg
- Yaş: 35
- Net Servet: 62,3 milyar dolar
- Ne iş yapıyor?: Bünyesi altında pek çok sosyal medya platformunu bulunduran Facebook’un kurucu ortağı.
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Teknoloji dünyasına bir hayalini kurdukları bir girişim ile adım atıp dünyanın en genç milyarderlerinden olan kişileri derlediğimiz listemizin burada sonuna geliyoruz. Bu ve bunun gibi daha fazla içeriğe ulaşmak için bizi takip edebilir, içerik hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.