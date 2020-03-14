Mark Zuckerberg gibi pek çok isim, genç yaşlarına rağmen hayata geçirdiği projelerle milyarlarca dolar kazanmayı başardı. Biz de bu yazımızda teknoloji dünyasının en genç 20 milyarder ismini bir araya getirdik. Keyifli okumalar.

Şu anda teknoloji dünyasında 50 yaşın üzerinde pek çok milyarder bulunuyor. Bu noktada güncel olarak 58 milyar dolar net serveti olan Oracle kurucusu Larry Ellison, milyarder statüsüne ulaştığında 49 yaşındaydı. Öte yandan Elon Musk ve Meg Whitman da 40’lı yaşlarında milyarder olan diğer ünlü isimlerden.

Jeff Bezos ve Bill Gates gibi diğer isimler de ilerleyen yaşlarına rağmen servetine servet katmaya devam ederken Mark Zuckerberg gibi genç yaşta milyarder olan isimler de hiç az değil. 23 yaşındayken dünyanın en genç milyarderi olma unvanına erişen Zuckerberg, aradan geçen yıllara rağmen hâlen daha dünyanın en genç milyarderlerinden biri. Üstelik Facebook CEO’su, genç yaşta milyarder statüsüne ulaşan tek isim değil. Gelin genç yaşta milyarlarca dolar kazanmayı başaran diğer isimlere daha yakından bakalım.

1. Tobi Lutke

Yaş: 39

Net Servet: 1,6 milyar dolar

Ne iş yapıyor?: E-ticaret sitesi Shopify’ın ortak kurucusu ve CEO’su.

2. Peter Szulczweski

Yaş: 39

Net Servet: 1,4 milyar dolar

Ne iş yapıyor?: E-ticaret sitesi Wish’in ortak kurucusu ve CEO’su.

3. Sachin Bansal

Yaş: 38

Net Servet: 1 milyar dolar

Ne iş yapıyor?: Hindistan’ın en büyük e-ticaret sitesi Flipkart’ın ortak kurucusu.

4. Joe Gebbia

Yaş: 38

Net Servet: 3,7 milyar dolar

Ne iş yapıyor?: Popüler konaklama uygulaması Airbnb’nin kurucu ortağı ve baş ürün görevlisi.

5. Brian Chesky

Yaş: 38

Net Servet: 3,7 milyar dolar

Ne iş yapıyor?: Popüler konaklama uygulaması Airbnb’nin kurucu ortağı ve CEO’su.

6. Evan Sharp

Yaş: 38

Net Servet: 1 milyar dolar

Ne iş yapıyor?: Pinterest’in kurucu ortağı ve baş tasarımcısı.

7. Ben Silbermann

Yaş: 38

Net Servet: 1,6 milyar dolar

Ne iş yapıyor?: Pinterest’in kurucu ortağı ve CEO’su.

8. Eduardo Saverin

Yaş: 38

Net Servet: 9,7 milyar dolar

Ne iş yapıyor?: Mark Zuckerberg ile birlikte Facebook’un kurucu ortağı.

9. Su Hua

Yaş: 38

Net Servet: 2,9 milyar dolar

Ne iş yapıyor?: Çin merkezli GIF ve video paylaşım uygulaması olan Kuaishou’nun kurucu ortağı ve CEO’su.

10. Binny Bansal

Yaş: 38

Net Servet: 1 milyar dolar

Ne iş yapıyor?: Hindistan’ın en büyük e-ticaret sitesi Flipkart’ın kurucu ortağı.

11. Cheng Wei

Yaş: 37

Net Servet: 1,2 milyar dolar

Ne iş yapıyor?: Çin’de hizmet veren ulaşım ağı şirketi Didi Chuxing’in kurucu ortağı.

12. Brian Armstrong

Yaş: 37

Net Servet: 1,3 milyar dolar

Ne iş yapıyor?: Kripto para ticaret sitesi Coinbase’in kurucu ortağı.

13. Daniel Ek

Yaş: 37

Net Servet: 2,7 milyar dolar

Ne iş yapıyor?: Popüler müzik akış platformu Spotify’yın kurucu ortağı.

14. Drew Houston

Yaş: 37

Net Servet: 2,3 milyar dolar

Ne iş yapıyor?: Dosya paylaşım servisi Dropbox’ın kurucu ortağı ve CEO’su.

15. Ryan Graves

Yaş: 37

Net Servet: 1,6 milyar dolar

Ne iş yapıyor?: Uber’in kurucu ortağı, Saltwater’ın kurucusu ve CEO’su.

16. Nathan Blecharczyk

Yaş: 37

Net Servet: 3,7 milyar dolar

Ne iş yapıyor?: Popüler konaklama uygulaması Airbnb’nin kurucu ortağı ve strateji sorumlusu.

17. Zhang Yiming

Yaş: 36

Net Servet: 16,2 milyar dolar

Ne iş yapıyor?: TikTok’un bağlı olduğu ByteDance şirketinin kurucu ortağı ve başkanı.

18. Bill Liu

Yaş: 36

Net Servet: 1,7 milyar dolar

Ne iş yapıyor?: Katlanabilir akıllı telefonlar için tamamen esnek ekran ve sensörler üreten Royole şirketinin kurucusu.

19. Kevin Systrom

Yaş: 36

Net Servet: 1,4 milyar dolar

Ne iş yapıyor?: Günümüzün en popüler sosyal medya uygulamalarından Instagram’ın kurucu ortağı.

20. Mark Zuckerberg

Yaş: 35

Net Servet: 62,3 milyar dolar

Ne iş yapıyor?: Bünyesi altında pek çok sosyal medya platformunu bulunduran Facebook’un kurucu ortağı.

Teknoloji dünyasına bir hayalini kurdukları bir girişim ile adım atıp dünyanın en genç milyarderlerinden olan kişileri derlediğimiz listemizin burada sonuna geliyoruz. Bu ve bunun gibi daha fazla içeriğe ulaşmak için bizi takip edebilir, içerik hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.