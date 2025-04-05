Peki siz, bu icatların arkasındaki isimleri ve tarihi dönüm noktalarını ne kadar iyi biliyorsunuz?
Teknoloji tarihi bilginizi ölçeceğimiz bu 10 soruluk test sonunda doğru bilemediğiniz sorular için üzülmeyin, ortamda satılacak bilgilere bir yenisini daha eklemiş olacaksınız. Hazırsak, başlayalım!
Cep telefonuyla ilk konuşma yapan kişi hangi şirketin cihazını kullandı?
A) Nokia
B) Motorola
C) Apple
D) Samsung
"Selfie" çekmeyi popüler hale getiren akıllı telefon modeli hangisidir?
A) iPhone 4
B) Samsung Galaxy S3
C) Nokia 3310
D) BlackBerry Curve
WhatsApp'ı kim kurdu?
A) Elon Musk
B) Jan Koum ve Brian Acton
C) Sundar Pichai
D) Evan Spiegel
Netflix ne zaman kuruldu?
A) 2010
B) 2005
C) 1997
D) 2020
"Silikon Vadisi" terimi, hangi ülkedeki teknoloji merkezini ifade ediyor?
A) Japonya
B) Almanya
C) ABD
D) Güney Kore
İnternetin temelini oluşturan "ARPANET" projesi, hangi ülke tarafından başlatıldı?
A) Sovyetler Birliği
B) Almanya
C) İngiltere
D) ABD
İlk bilgisayar programcısı olarak kabul edilen kişi kimdir?
A) Alan Turing
B) Ada Lovelace
C) Mary Somerville
D) Florence Nightingale
Cep telefonuyla ilk konuşma yapan kişi hangi şirketin cihazını kullandı?
A) Motorola
B) Nokia
C) Apple
D) Samsung
İlk oyun konsolu hangisiydi?
A) PlayStation
B) Atari 2600
C) Nintendo
D) Xbox
Ve son olarak GPS, ilk olarak hangi kurum tarafından geliştirildi?
A) NASA
B) ESA
C) ABD Savunma Bakanlığı
D) CERN
Diğer genel kültür içeriklerimizle kendinizi test etmek isterseniz bu içeriklere göz atabilirsiniz: