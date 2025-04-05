Teknoloji, insanlık tarihinin en büyük dönüştürücü güçlerinden biri olmuştur. Matbaadan bilgisayarlara, ampulden akıllı telefonlara kadar her icat, hayatımızı kökünden değiştirdi.

Peki siz, bu icatların arkasındaki isimleri ve tarihi dönüm noktalarını ne kadar iyi biliyorsunuz?

Teknoloji tarihi bilginizi ölçeceğimiz bu 10 soruluk test sonunda doğru bilemediğiniz sorular için üzülmeyin, ortamda satılacak bilgilere bir yenisini daha eklemiş olacaksınız. Hazırsak, başlayalım!

Cep telefonuyla ilk konuşma yapan kişi hangi şirketin cihazını kullandı?

A) Nokia

B) Motorola

C) Apple

D) Samsung

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"Selfie" çekmeyi popüler hale getiren akıllı telefon modeli hangisidir?

A) iPhone 4

B) Samsung Galaxy S3

C) Nokia 3310

D) BlackBerry Curve

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WhatsApp'ı kim kurdu?

A) Elon Musk

B) Jan Koum ve Brian Acton

C) Sundar Pichai

D) Evan Spiegel

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Netflix ne zaman kuruldu?

A) 2010

B) 2005

C) 1997

D) 2020

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"Silikon Vadisi" terimi, hangi ülkedeki teknoloji merkezini ifade ediyor?

A) Japonya

B) Almanya

C) ABD

D) Güney Kore

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İnternetin temelini oluşturan "ARPANET" projesi, hangi ülke tarafından başlatıldı?

A) Sovyetler Birliği

B) Almanya

C) İngiltere

D) ABD

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İlk bilgisayar programcısı olarak kabul edilen kişi kimdir?

A) Alan Turing

B) Ada Lovelace

C) Mary Somerville

D) Florence Nightingale

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Cep telefonuyla ilk konuşma yapan kişi hangi şirketin cihazını kullandı?

A) Motorola

B) Nokia

C) Apple

D) Samsung

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İlk oyun konsolu hangisiydi?

A) PlayStation

B) Atari 2600

C) Nintendo

D) Xbox

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Ve son olarak GPS, ilk olarak hangi kurum tarafından geliştirildi?

A) NASA

B) ESA

C) ABD Savunma Bakanlığı

D) CERN

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