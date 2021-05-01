Dünyada artık tekel olan Apple, Google, Amazon, Facebook ve Microsoft pandemi döneminde artan dijitalleşmenin de etkisiyle 2021’in ilk çeyreğini gelirlerinde yüzde 42 artışla kapattılar.

Dünyada birçok firma kapanma noktasına gelirken, dijital dünyanın devleri pandeminin kazananları oldular. Bu aşamada teknoloji dünyasının en büyük 5 firması en büyük büyümeyi yaşadı. Apple, Google, Amazon, Facebook ve Microsoft gelirlerini 214,3 milyar dolardan 304,4 milyar dolara yükseltti.

Artık birer tekel olan şirketlerin net kârıysa %105,7 artarak 36,3 milyar dolardan 74,6 milyar dolara yükseldi. 2021’in daha ilk çeyreğinde bu kadar büyüyen dijitalleşme hacmi teknoloji balinalarını daha da büyütüyor. Google ve Facebook’un reklam hacmi, Microsoft’un Teams’i ve Amazon’un e-ticaret hacmi piyasayı ciddi şekilde domine ediyor. Apple’da bu teknolojik ihtiyaçların karşılandığı yegane firma haline geldi.

Amazon, Microsoft, Apple, Google ve Facebook büyük kar ettiler

Facebook: Gelirde %48 artışla 17,7 milyar dolardan 26,2 milyar dolara

Gelirde %48 artışla 17,7 milyar dolardan 26,2 milyar dolara Amazon: Gelirde %44 artışla 75,5 milyar dolardan 108,5 milyar dolara

Gelirde %44 artışla 75,5 milyar dolardan 108,5 milyar dolara Apple: Gelirde %61,6 artışla 45 milyar dolardan 72,7 milyar dolara

Gelirde %61,6 artışla 45 milyar dolardan 72,7 milyar dolara Google: Gelirde %34 artışla 41,2 milyar dolardan 55,3 milyar dolara

Gelirde %34 artışla 41,2 milyar dolardan 55,3 milyar dolara Microsoft: Gelirde %19 artışla 35 milyar dolardan 41,7 milyar dolara

Yükselme yaşadılar. Daha yılın ilk çeyreğinde bu denli büyüme yaşayan muhteşem 5’linin yıl sonu öngörüsü henüz belli değil. Baktığınızda pandemi birçok şirketi ve fabrikayı vurup kapanmalara neden olmuş gibi görünse de teknolojinin devleri büyümeye devam ediyor.

Türkiye’nin yıllık gelirinden 5 firmanın çeyrekte kazandığı para daha fazla. Türkiye’nin 2020 son çeyreğinde gayri safi yurt içi hasılası 191,6 milyar dolarken, söz konusu 5 şirketin 2021 yılının ilk çeyreğinde kazandığı para 304,4 milyar dolar oldu. ABD merkezli teknoloji devleri 2021 yılının sonuna kadar daha da büyüyecek gibi duruyor.