Apple-Epic Games savaşında ortaya çıkan yeni belgeler, 2013 yılında bazı Apple yetkililerinin iMessage uygulamasının Android sürümünün yayınlanmasını ciddi ciddi göz önünde bulundurduğunu ortaya çıkardı. Ancak söz konusu genişlemenin iMessage'a yarardan çok zarar getireceği düşünülerek fikir rafa kaldırılmış.

Epic Games'in Apple'a karşı açmış olduğu "App Store" davasının bir parçası olarak ortaya çıkan yeni belgeler, halihazırda Apple'ın yazılım ve hizmetlerden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olan Eddy Cue'nun günümüzden yaklaşık 8 yıl önce, 2013 tarihinde Apple'ın popüler iMessage uygulamasını Android'e getirmek istediğini ortaya çıkardı.

The Verge tarafından paylaşılan belgelere göre Cue, 7-8 Nisan 2013 tarihlerinde Apple'ın yazılım mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Craig Federighi ile Google'ın WhatsApp'ı 1 milyar dolar karşılığında satın almaya çalıştığına yönelik söylentiler hakkında konuşurken iMessage uygulamasını Android'e getirmeleri gerektiğini ifade ediyor.

Apple yetkilileri, Google'ın iletişim uygulamaları pazarını ele geçirmesinden endişe ediyorlardı

"iMessage'ı Android için gerçekten yayınlamamız gerekiyor. Bu konuyu şu ana kadar birkaç kişi araştırdı ancak bunu resmi bir proje haline getirmeliyiz… Mobil dünyadaki en önemli uygulamalardan birini Google'a kaptırmak mı istiyoruz?" diyen Cue, en iyi mesajlaşma uygulamasına sahip olduklarını ve bunu endüstri standardı haline getirmeleri gerektiğini belirtiyor.

Craig Federighi ise bu konuda daha gerçekçi bir görüş ortaya koyuyor. "(WhatsApp'tan) iMessage'a geçmeyi iOS arkadaşı olmayan Android kullanıcıları için nasıl cazip hale getirebileceğimize dair bir fikriniz var mı?" diyen Federighi, kullanıcıların bir ağdan bir diğerine geçmek için daha iyi bir uygulamadan fazlasına ihtiyaç duyduklarını; Google'ın da temelde daha iyi bir uygulama için değil, WhatsApp'ın sahip olduğu ağ için 1 milyar doları gözden çıkardığını ifade ediyor.

Eddy Cue'nun endişesinin Apple'ın akıllı telefon endüstrisindeki en büyük rakiplerinden biri olan Google'ın iletişim uygulamaları alanında tekelleşme potansiyeli olduğunu düşünürsek tamamen boşa olduğunu söyleyemeyiz. Zira Google, Eddy Cue ile Craig Federighi'nin arasındaki konuşmanın geçtiği sırada Google Talk, Voice ve Android SMS/MMS'i bir araya getirecek Hangouts adlı uygulamasının lansmanına hazırlanıyordu. Ne varki Hangouts, neredeyse hiçbir zaman popüler bir uygulama haline gelemedi ve Google, onu "tutmayan" uygulamalarından biri olarak ilan etti.