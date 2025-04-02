“Olur da telefonum çalınır, o zaman ne yaparım?” diye düşünüyorsanız, üzerine bir soğuk su içmek yerine neler yapabileceğinizi adım adım anlatıyoruz.

İster Android ister iPhone cihazınız olsun, birazdan anlatacağımız adımları uyguladığınız takdirde, telefonunuz başkasının eline geçse bile kolaylıkla konumunu tespit edebilir, en kötü bilgilerinizin başka kişilere geçmesini engelleyebilirsiniz.

İşte uygulamanız gereken adımlar…

Telefonunuz çalındığında ne yapmanız gerek?

Adım #1 : Telefonunuzu bulmaya çalışın.

: Telefonunuzu bulmaya çalışın. Adım #2: SIM kartınızı ve hesaplarınızı koruyun.

SIM kartınızı ve hesaplarınızı koruyun. Adım #3 : Telefonunuzu IMEI ile engelleyin.

: Telefonunuzu IMEI ile engelleyin. Adım #4: Telefonu bulamazsanız, verileri silin.

Telefonu bulamazsanız, verileri silin. Adım #5: Böyle bir olayın tekrar başınıza gelmemesi için bazı önlemler alın.

Adım #1: Telefonunuzu bulmaya çalışın.

Telefonunuzu kaybettiğinizi fark ettiniz, ilk olarak yapmanız gereken cihazı uzaktan takip ederek bulmaya çalışmak olmalı. Şimdi bu adımları Android ve iPhone için tek tek anlatalım.

Android için:

Google Cihazımı Bul (https://www.google.com/android/find) adresine girin ve Google hesabınızla giriş yapın. Harita üzerinden cihazınızın konumunu görebilirsiniz. "Çaldır", "Kilitle" veya "Sil" seçeneklerini kullanarak cihazı kontrol edebilirsiniz.

iPhone için:

iCloud (https://www.icloud.com/find) adresine girin ve Apple Kimliğinizle giriş yapın. "iPhone'umu Bul" özelliğini kullanarak konumunu belirleyin. ⁠"Ses Çaldır", "Kayıp Modu" veya "iPhone’u Sil" seçeneklerini kullanarak cihazı kontrol edebilirsiniz.

Not: Eğer telefon kapalıysa, açıldığında bu işlemler uygulanır.

Adım #2: SIM kartınızı ve hesaplarınızı koruyun.

Telefon çalındığında SIM kartınızın başkaları tarafından kötüye kullanılmasını engellemek için operatörünüzü arayın ve ⁠SIM kartınızı iptal ettirmek veya geçici olarak dondurmak istediğinizi belirtin.

Google veya Apple hesaplarınıza girerek bağlı cihazlardan çalınan telefonları kaldırın. Banka uygulamaları, sosyal medya ve e-posta hesaplarınızdaki girişleri de kontrol ederek şifrenizi değiştirin.

Adım #3: Telefonunuzu IMEI ile engelleyin.

Çalınan telefonun kullanılmasını engellemek için IMEI numarasını kullanarak bloklama yapabilirsiniz. Eğer bu numarayı bilmiyorsanız, öğrenmek için *#06# numarasını tuşlayabilirsiniz. Veya telefon kutusu ya da faturası elinizdeyse, bu bilgiye oradan da erişebilirsiniz.

Engellemek için operatörünüze başvurarak IMEI blokajı işlemini talep edin. Daha sonra emniyetten çalınan telefon için resmi bir şikâyet oluşturun.

Adım #4: Telefonu bulamazsanız verileri silin.

Her adımı denediniz, telefona ulaşamadınız… O zaman yapmanız gereken en önemli şey, bilgilerinizin kötüye kullanılmasını engellemek için verilerinizi ortadan kaldırmak olacak.

Android için:

Google Cihazımı Bul (https://www.google.com/android/find) sayfasına girin. “Cihazı sil” seçeneğini kullanarak telefonu sıfırlayın.

iPhone için:

iCloud (https://www.icloud.com/find) adresine gidin. ⁠"iPhone’u Sil" seçeneğini kullanarak cihazdaki tüm verileri kaldırın.

Not: Silme işlemi yapıldığında telefon bir daha bulunamaz.

Adım #5: Böyle bir olayın tekrar başınıza gelmemesi için bazı önlemler alın.

Tekrar başınıza böyle bir olayın gelmemesi için bazı önlemler alabilirsiniz.

En bilinen önlemlerden birisi güçlü bir PIN ve Touch ID, mümkünse Face ID oluşturmak. Bunun yanında telefonunuzu her zaman takip etmeniz için bu özelliği açık tutun.

Android için: Ayarlar>Google>Cihazımı Bul’u açık tut.

iPhone için: Ayarlar>Apple Kimliği>iCloud>iPhone’umu Bul’u aktif edin.

Google ve Apple hesaplarınıza iki aşamalı doğrulama ekleyerek güvenliği artırabilirsiniz.

hesaplarınıza iki aşamalı doğrulama ekleyerek güvenliği artırabilirsiniz. Google Drive ve iCloud üzerinden verilerinizi düzenli olarak yedeklemeyi unutmayın.

Tüm bu adımları takip ederek çalınmış telefonunuzu bulabilir, bulamıyorsanız da olası tehlikeler için cihazınızın güvenliğini artırabilirsiniz.

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