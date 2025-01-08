Savant Systems isimli bir firma, CES 2025'te evinizdeki tüm elektrik kullanımını akıllı telefon üzerinden kontrol etmenizi sağlayan bir sistem duyurdu.

Hafta başından beri devam eden CES 2025, birçok ilginç ürün ve teknolojiye ev sahipliği yapıyordu. Akıllı ev sistemleri sağlayan ABD’li şirket Savant Systems de fuarda yerini almıştı. Firma, çok yararlı olabilecek bir teknoloji tanıttı.

Şirketin tanıttığı “Savant Smart Budget” isimli özellik, basitçe anlatacak olursak kullanıcının akıllı telefonu üzerinden evindeki elektriği kontrol etmesini sağlıyor.

Tüm evinizdeki elektrik kullanımını yönetin!

Smart Budget, direkt olarak şirketin Smart Power isimli sistemine ekleniyor ve elektrik sigortanıza entegre olarak çalışıyor. Bu sayede de bir uygulama üzerinden evinizin elektrik kullanımını kontrol edebiliyorsunuz ve aşırı kullanım gibi şeylerin önüne geçebiliyorsunuz.

Bunun dışında şirket, sigorta kutularının kapasite sınırına ulaşanların da işine yarayacağını belirtmiş. Öyle ki Smart Budget, bireysel devreleri otomatik kontrol ederek bunu aşmanızı sağlıyor. Sigortanızın bir kerede sağlayabileceğinden daha fazla yüksek çekişli bağlantı ekleyebiliyorsunuz. Bunlar arasında elektrikli araç şarj aletleri gibi şeyler var. Örneğin geceleri sadece gücün elektrikli aracınıza gitmesini sağlayabileceksiniz.

Uygulama üzerinden o an evinizdeki neyin ne kadar enerji kullandığına dair bilgiler edinmek, isteğe bağlı olarak gücü kesmek, toplam ne kadar harcandığını gözlemlemek, ışıkları kontrol etmek ve daha fazlasını yapmak mümkün olacak.

Savant, bir elektrikçi yardımıyla kurulabilecek bu çığır açıcı sistemin 1500 dolar fiyatla satışa çıkacağını açıkladı. Fiyatı biraz kulağa yüksek gelse de elektrik dağıtım şirketleriyle çalışmaya kıyasla çok daha uygun olduğunu da ekledi.