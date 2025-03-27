Telefonlarımızın kirli olduğunu tahmin edebilirsiniz ancak ne kadar kirli olduğunu öğrenince sürekli temizlemek isteyeceksiniz.

Telefonlarımız her an bizimle. Tuvalete giderken bile elimizden düşürmüyoruz. Halka açık tuvaletlerde kullanıyoruz, yemek masamıza koyuyoruz, pis bir yere dokunduktan sonra elimize telefonumuzu alıyoruz…

Ve emin olun, telefonlarımız düşümüzden çok daha kirli. Peki bir kıyaslama yapacak olsak, telefonlarımız mı daha kirli yoksa klozet mi?

Telefonlarda en az 17.000 bakteri geni bulundu.

Michigan Üniversitesi Halk Sağlığı Okulunda, Epidemiyoloji Yardımcı Doçenti Emily Martin şöyle diyor: "İnsanlar normalde herhangi bir şey yapmadan önce ellerini yıkayacakları durumlarda bile cep telefonlarını her zaman yanlarında taşıdıkları için cep telefonları oldukça iğrenç olma eğiliminde."

Ortalama bir cep telefonunda kaç tane mikrop bulunduğuna dair araştırmalar çeşitlilik gösteriyor ancak yakın zamanda yapılan bir araştırma, lise öğrencilerinin telefonlarında 17.000'den fazla bakteri gen kopyası buldu.

Bu ne demek oluyor?

Arizona Üniversitesindeki bilim insanları cep telefonlarının çoğu klozet kapağından 10 kat daha fazla bakteri taşıdığını işaret etti.

Ancak bu, 17 bin bakterinin hepsinin bize zarar verdiği anlamına gelmiyor. Aralarında zararsız olanlar var. Tabii E. coli, Staphylococcus aureus ve Salmonella gibi zararlı olanlar da yok değil. Bu bakteriler, solunum yolu hastalıklarına ve ishale yol açabiliyor.

Telefonumuzu temizlemeye özen göstermiyoruz.

Tuvaletleri pis olarak nitelendirip sıkça temizlesek de konu telefon olunca bu, aklımıza pek gelmiyor. Yeri gelmişken, telefon ve bilgisayar temizliğiyle ilgili içeriğimizi aşağı bırakalım:

Diğer yapabileceğimiz şeyleri anlatmaya devam edelim. Telefonu düzenli temizlemenin yanı sıra telefon temasından sonra el yıkamamız (her telefon temasında yapamayız tabii ama…) veya telefonu kullandıktan sonra ellerimizi ağzımıza, gözlerimize sürmemeye dikkat etmemiz gerek.

Misericordia Hastanesi'nde doktor olan Jamil Kanji'ye kulak verelim:

"Telefonunuza dokunduğunuzda ve sonra gözünüzü ovuşturduğunuzda, yemek yediğinizde veya başka insanların elini sıktığınızda, kendinize çapraz bulaşma olasılığını artıyor. Bu da hasta olma riskinizi artırıyor. Ellerinizi sık sık su ve sabunla veya alkol bazlı bir temizleyiciyle yıkayın. Cep telefonunuzdaki mikrop sayısını azaltmanın en kolay yolu ise yüzeyi alkollü bir bezle veya alkol bazlı bir temizleme solüsyonu içeren çok az nemlendirilmiş bir bezle hafifçe silmek ve kurumaya bırakmak.”

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