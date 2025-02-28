Telefon ve bilgisayarları; onlara zarar vermeden, uygun bir şekilde nasıl temizleyebileceğinizi biliyor musunuz?

Günümüz dünyasında telefonlarımız ve bilgisayarlarımız, gün içinde en çok dokunduğumuz şeyler. Dolayısıyla gerek elimizden gerekse çevreden toz, toprak ve pislik ne varsa toplanıyor.

Peki en başta bilgisayar, laptop, tablet, televizyon ve telefon ekranları olmak üzere bilgisayar ve telefon temizliği nasıl yapılmalı? Nelere dikkat edilmeli?

Islak mendillerden kaçınmanız gerek.

Söz konusu ekran olduğunda en çok tercih ettiğimiz bez olan ıslak mendiller, bir ekran temizleme ürünü değil. İlk silme sırasında ekranınızı temizlenmiş gibi gösterse de ıslak mendilin sıvısında bulunan kimyasallar, ekranınıza zarar verebileceği gibi birkaç dakika içerisinde leke bırakarak ekranınızın görüntüsünü daha kötü hâle getiriyor.

En pratik çözüm, su ve cam bezi.

Islak mendilleri elediysek evde kendi kendimize ekran temizliği yapabileceğimiz en iyi yöntem, su ve cam bezi kullanmak. Ancak burada da dikkat edilmesi gereken bir nokta var; bez, ıslak değil nemli olmalı. Ayrıca temizlerken ekrana fazla baskı yapmamalısınız.

Tabii bu yöntemin sadece ekrandaki lekeleri ortadan kaldırdığını, hijyene herhangi bir katkı sağlamadığını hatırlatmakta fayda var.

Ekran temizleme setlerini düşünebilirsiniz.

Teknoloji mağazalarında, online platformlarda bolca bulunan ekran temizleme setleri, en iyi çözüm. Setlerdeki özel sıvı, duru suya göre daha iyi temizlik ve hijyen vadediyor.

Üstelik içerisindeki mikrofiber bez ve süngerler de elektronik cihazlarınızın ekranına zarar verme potansiyelini ortadan kaldırıyor.

Aşağıdaki içeriğimizden, sizin için önerdiğimiz bilgisayar temizliği ürünlerine ulaşabilirsiniz:

Masaüstü PC temizliği için püf noktalara ise buradan ulaşabilirsiniz:

Ayrıca bitirmeden hatırlatalım; hangi ürünü kullanırsanız kullanın, temizleme işlemini yaparken cihazınızı fişten çekmeyi ve tamamen kuruyana kadar beklemeyi unutmayın.

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