Bu akşam saatlerinden itibaren Instagram, Facebook ve WhatsApp'ta yaşanan erişim sorunları sonrası herkes soluğu son kale olan Twitter'da aldı. Sizin için aynı anda çöken Facebook servislerine Twitter'da gelen tepkileri derledik.

Bu akşam saatlerinden itibaren dünya genelinde milyonlarca kullanıcı Instagram, Facebook ve WhatsApp'a erişim sorunları yaşamaya başladı. Ardı ardına gelen bildirimler sonrası hem Instagram hem de WhatsApp konu hakkında açıklama yaptı ve her zamanki gibi 'sorunun üzerinde çalıştıklarını' söylediler.

Saatler geçmesine rağmen durumun düzelmediği gibi, üstüne bir de ülkemizde Türk Telekom kullanıcılarının yaşadığı internet bağlantı sorunu baş gösterdi. Hem internet bağlantısı zayıflayan hem de Instagram ve WhatsApp'a erişemeyen kullanıcılar, bir klasik olarak soluğu Twitter'da aldı.

Facebook, WhatsApp ve Instagram'ın çöküsü Twitter'da:

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