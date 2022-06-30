Geçtiğimiz haftalarda kullanıma sunulan Telegram Premium'un bazı kullanıcılarda fiyat farklılığı gösterdiği ortaya çıktı. Gelen görüntülere göre yeni abonelik hizmeti, bazı kullanıcılar tarafından 13,49 TL'ye satın alınabiliyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformlarından biri olan ve son yıllarda popülaritesini ciddi şekilde artıran Telegram, geçtiğimiz haftalarda ücretli abonelik sistemini kullanıma sunmuştu. Yüksek hızlı indirmeler, dosya yüklemede iyileştirmeler gibi tamamına buradan ulaşabileceğiniz birçok yeni özellik ile birlikte sunan Telegram Premium’un fiyatı da belli olmuştu.

Yapılan açıklamalarda uygulamanın merakla beklenen özelliğinin, ülkemizde Android ve iOS için farklı fiyatlara sahip olacağı aktarılmıştı. Bu da Telegram Premium’un Android için 93,99, iOS için ise 94,99’luk bir fiyata sahip olduğunu göstermişti. Şimdi ise bu konuda bazı yeni gelişmeler yaşandı.

Telegram Premium'un bazı kullancılarda 13,49 TL'ye satıldığı görüldü

Gelen haberlere göre normalde fiyatı oldukça yüksek olanTelegram Premium, bazı kullanıcılarda farklı fiyatlar ile satın alınabiliyor. Ekran görüntüleri incelendiğinde, normalde 94 TL olan ücretli aboneliğin 13,49’a satın alınabildiği görülüyor. Bu da hizmette yerel fiyatlandırmanın yakında uygulanabileceğini ortaya koyuyor.

Şu an için henüz konu hakkında bir açıklama bulunmasa da 13,49 TL’lik fiyat ile genel olarak platformun PC uygulamasında karşılaşıldığını belirtmekte fayda var. Ayrıca az da olsa bazı kullanıcılar, fiyat farkının mobilde de görüldüğünü belirtiyor. Peki, siz Telegram’da böyle bir farklılıkla karşılaştınız mı? Yorumlarda paylaşabilirsiniz.

Telegram Premium abonesi nasıl olunur?

Adım #1: Telegram mobil uygulamasını açın.

Adım #2: Sol üstteki menüye dokunun.

Adım #3: Ayarlar seçeneğine dokunun.

Adım #4: "Telegram Premium" seçeneğine dokunun.

Adım #5: "Abone Olun" seçeneğine dokunun.

Adım #6: Google Play Store veya App Store onayını verin.

PC Uygulamasında ise;

Adım #1: Telegram uygulamasını açın.

Adım #2: Soldaki menüyü açın.

Adım #3: "Telegram Premium" seçeneğine tıklayın.

Adım #4: Altta çıkan 'abone olun' seçeneğine tıklayın.

Adım #5: Daha sonra bir bot yoluyla açılan ekranda ödeme yapma seçeneğine tıklayın ve ödeme yöntemini seçerek hizmeti satın alın.