Tencent, ABD Adalet Bakanlığı tarafından açılan bir soruşturma kapsamında Epic Games üzerindeki etkisini azalttı. Tencent bu hamleyle olası bir cezanın veya daha büyük soruşturmaların önünü kesmiş oldu.

Çin merkezli oyun devi Tencent'ten dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, Epic Games'in yönetim kuruluna atadığı iki direktörü görevden aldığını açıkladı. Tencent'in böyle bir karar almasının nedeni, ABD Adalet Bakanlığı tarafından sürdürülen bir soruşturmaydı.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Tencent'in hem Epic Games'in hissedarı hem de rakip firma Riot Games'e sahip olmasına ilişkin durumu, rekabet kurallarına aykırıydı. Hâl böyle olunca Tencent, bu meselenin uzamasını istemedi ve Epic Games üzerindeki etkisini azaltmaya karar verdi.

Tencent, konuyla ilgili açıklama yapmadı

Tencent, Epic Games kararına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak Epic Games, yönetim kurulundan ayrılan kişilerin isimlerini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre David Wallerstein ve Ben Feder, görevlerinden istifa ettiler.

Bu arada; Tencent'in Epic Games'e yönelik tek kararının bu olmadığını söyleyelim. Şirket, Epic Games yönetim kurulunda direktör veya gözlemci ataması yapabiliyordu. Şirket, ABD Adalet Bakanlığı'nın soruşturması üzerine bu hakkından da vazgeçti. Böylelikle daha büyük soruşturmaların açılmasının önü kesilmiş oldu.