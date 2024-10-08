Ubisoft'un Tencent tarafından satın alınacağına yönelik iddialara şirketten ilk resmî açıklama geldi.

Ubisoft, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Çinli teknoloji devi Tencent’in Fransız oyun şirketini satın alabileceğine dair çıkan söylentilere resmî bir yanıt verdi. Şirket, konuyla ilgili net bir açıklama yapmasa da stratejik planlarını düzenli olarak gözden geçirdiğini ve önemli bir gelişme olduğunda kamuoyunu bilgilendireceğini belirtti.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde Bloomberg tarafından yayınlanan bir raporda Tencent’in ve Ubisoft'un kurucusu olan Guillemot ailesinin, şirketi güçlendirmek ve değerini artırmak için seçeneklerini araştırdığı iddiaları gün yüzüne çıkmıştı.

Ubisoft her geçen gün eriyor

Ubisoft'un hisseleri, geçtiğimiz ay Assassin's Creed Shadows'un lansmanının ertelenmesi ve Star Wars Outlaws'ın beklenenden düşük satış rakamları nedeniyle %19 oranında değer kaybetmişti. Bu durum, şirketin geleceği hakkında daha fazla spekülasyona yol açtı.

Bloomberg’in raporuna göre Ubisoft’un değerlendirdiği seçeneklerden biri de şirketi özelleştirmek. Hâlihazırda Tencent, Ubisoft’un yaklaşık %10 hissesine sahip ve ayrıca Guillemot Brothers Ltd'nin %49,9'una ortak durumda.

Tencent, Ubisoft'u satın alabilir mi?

Tabii Ubisoft'un satın alımının haksız rekabet unsurunu da taşımaması gerekiyor. Hatırlayacağınız üzere Microsoft'un Activision'ı satın alımı oyun dünyasında büyük yankı uyandırmış, anlaşma gerçekleşene kadar Microsoft sayısız kez bu satın alımın haksız rekabet unsuru taşımadığını savunmak zorunda kalmıştı.

Ubisoft'un da benzer çapta bir oyun şirketi söz konusu olduğunda bu anlaşmanın da gerçeğe dönüşmesi durumunda uzun süren bir satın alım süreciyle karşılaşabiliriz. Keza Tencent'in oyun sektöründeki en büyük şirketlerden biri olduğunu ve Riot Games gibi birçok büyük markanın sahibi olduğunu da belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Tencent, Ubisoft'u satın alacak mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.