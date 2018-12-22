Özellikle eskiden sıkça duyduğumuz bu iki terim, yavaş yavaş yerini sadece 64-bit'lik olana bıraktı. Peki bu iki "şey" arasındaki fark nedir?

32-bit ve 64-bit dediğimiz şeyler, aslında işlemcinin mimarisini temsil eder. Ancak bunu anlamak için bilgisayarın çalışma yapısı olan bit'leri ve binary (ikili) sistemi anlamamız gerekiyor. Günlük hayatta kullandığımız onluk sistem yerine sadece 0 ve 1 rakamları üzerinden işleyen bilgisayarlar, doğal olarak 2'nin katları biçiminde ifade edilen sayılarla uğraşıyorlar.

32 bit denilen yapı 2^32 adres depolarken, 64-bitlik yapılar 2^64 adres depolayabiliyor. Bu ilk bakışta çok büyük bir farkmış gibi görünmese de, 32 bitte 4 milyar bayt (4 GB) bulunurken, 64 bitte 18 milyar gigabayt bulunuyor.

32 ve 64 Bitlik İşletim Sistemlerinin Farkı

Aslında aradaki farkı başta belirtmiştik; burada da çok farklı değil. Windows ve diğer işletim sistemlerini kurarken, işlemcinizin mimarisine göre seçim yapmanız gerekiyor. Ancak endişelenmeyin, çünkü çok uzun zamandır 32 bitlik işlemciler üretilmiyor. 64 bitlik versiyonlar ise 32 bit desteği sunuyor.

Eğer 32 bitlik bir işletim sistemi kullanıyorken RAM miktarınızı 16 GB gibi nispeten yüksek seviyelerde tutmak isterseniz, böyle bir şey yapmanız mümkün olmayacaktır; çünkü 32-bit'in desteklediği en fazla RAM miktarı 4 GB ile sınırlı.

Çok daha gerilere gidip 16-bitlik eski yapılara göz atmak isterseniz de, bunu ilginç olarak 64 bitte yapamayacağınızı fark edeceksiniz. Bunu çözmek içinse 32 bitlik emülatör'ler kullanıp gerekli işlemleri bu şekilde halletmeniz gerekiyor.

32 ve 64 Bit'lik Programlar

Bir program indirdiğinizde karşınıza genelde iki seçenek çıkar: x86 ve x64. Bunlardan ilki 32-bit'i ifade ederken, diğeri 64-bit'i ifade ediyor. 64 bitlik uygulamalar, sisteminizin daha fazla parçasını (donanımsal ve/veya yazılımsal) kullanabileceği için, işlemleriniz nispeten daha hızlı olacaktır.

Bazı yazılımların sadece 32-bit versiyonlara sahip olmasıysa kimseyi üzecek bir durum değil, çünkü aradaki fark çoğu durumda dahi fark edilmiyor.

İşletim Sisteminizin Hangi Versiyonu Kullandığını Nasıl Anlarsınız?

Bunun için Windows'un ayarlar kısmında Sistem'i seçip Hakkında bölümüne bakmanız yeterli olacaktır. Eğer sisteminiz 32-bitlik ise yeni bir sistem imaj dosyası edinip şimdi sahip olduğunuzu formatlayarak kurmanızı tavsiye ederiz.