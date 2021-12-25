Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’te işçilerle bir araya geldi. Recep Tayyip Erdoğan, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Gaziantap’te Erdem Soft Tekstil Fabrikası’nda işçilerle akşam yemeğine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işçilerle bir araya geldiği yemekte asgari ücrette yapılan güncellemeler hakkında bilgi verdi.

Erdoğan, ekonomik krizin ve zamların gündemden düşmediği bugünlerde dolar ve TL ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

'Türk lirasına' alışacaksınız

Fabrikada çalışan vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Benim Türk liram varken ne işin var senin hala yok dolardı, yok Euro’ydu. Türk lirası, Türk lirası, alışacaksanız buna” dedi. Erdoğan’ın kurdaki hareketlenmelerin vatandaşı etkilemeyeceğini ve dikkate alınmamasını vurguladığı bu sözleri dikkat çekti.

Toplantı sırasında asgari ücrete yönelik eleştirileri hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kurdaki dalgalanma zirveye çıktığında birileri yeni asgari ücreti küçümsemeye kalktı. Şimdi bu hesabı tekrar yaptıklarını görmedik çünkü hesapları tutmadı.” dedi. “İş arayana ekmek var ama yan gelip yatarak para kazanmak yok.” ifadelerini kullanan Erdoğan, asgari ücretteki artışın işverenler için bir vergi yüküne dönüşmesini de engelleyerek istihdamda herhangi bir olumsuzluk yaşanmasının da önüne geçildiğini belirtti.

Doğalgaz ve elektrik fiyatları hakkında konu açılınca Erdoğan, “Özellikle şu kış kıyamette vatandaşımızın doğalgazı ve elektriği uygun fiyata kullanabilmesi için gerçekten çok büyük fedakarlıklar yapıyoruz” dedi.