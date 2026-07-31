Tesla, 10 Milyonuncu Elektrikli Otomobilini Üretti!

Tesla, toplamda 10 milyonuncu otomobilini üreterek önemli bir eşiği geride bırakmayı başardı.

Türkiye’de de büyük ilgi gören bir marka olan Tesla, dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden biri konumunda. Paylaşılan yeni bilgiler ise şirketin bu konuda önemli bir eşiği geride bıraktığını gösteriyor. Tesla tarafından yapılan sosyal medya paylaşımına göre firma, 10 milyonuncu elektrikli otomobilini üretim bantlarından indirdi.

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Bu önemli dönüm noktası, şirketin ilk 1 milyonuncu aracını üretmesinin üzerinden tam altı yıl geçtikten sonra gerçekleşti. 10 milyon sınırının aşılması, Tesla’nın CEO Elon Musk’ın hissedarlar tarafından geçen yıl onaylanan 1 trilyon dolarlık devasa hisse paketinin tam değerine ulaşmasını sağlayacak dört temel "ürün hedefinden" birinde yolun yarısına geldiği anlamına geliyor.

Satışlardaki düşüş nedeniyle 2030’a kadar 20 milyon üretim hedefi ertelenmişti

ABD pazarında büyük otomobil üreticilerinin elektrikli araç pazarından geri çekilmesi ve Rivian ile Lucid Motors gibi girişimlerin ölçeklenmekte zorlanmasıyla Tesla'nın rekabeti bir miktar azaldı. Buna rağmen Tesla kendi iç pazarında hâlâ zorlanıyor.

ABD'deki satışları yılın ikinci çeyreğinde geçen yıla göre yüzde 13 oranında düştü. Şirket bu düşüşü telafi etmek için Japonya, Avustralya ve Litvanya gibi daha yeni pazarlara yönelmek zorunda kaldı. Musk geçmişte Tesla'nın 2030 yılına kadar yılda 20 milyon araba üreteceğini vaat etse de, satışların yavaşlamasıyla birlikte bu fikirden birkaç yıl önce vazgeçti.