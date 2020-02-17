Tesla'nın Almanya'da kurmayı planladığı üretim fabrikası, mahkeme engeline takıldı. Bir süredir, özellikle bölge halkının protestolarına neden olan proje, bölge idare mahkemesi tarafından durduruldu. Projenin durdurulma nedeni ise Tesla'nın fabrikayı kurabilmek için kestiği ağaçlar oldu.

Son yıllarda iyiden iyiye popüler hale gelen bir otomobil üreticisi olan Tesla, şu sıralar Almanya'nın gündemini oluşturuyor. Şirket, Avrupa'daki araç talebini daha hızlı bir şekilde karşılayabilmek için bir süredir yeni bir fabrika kurmak istiyor ve Tesla'nın bu konudaki tercihi Almanya. Ancak bu devasa fabrika, bölge halkı tarafından istenmiyor.

Tesla, Avrupa'daki GigaFactory girişimi için Berlin'in güney doğusunda bulunan Gruenheide'yi tercih etti. Geçtiğimiz kasım ayında duyurulan fabrika kararı, otomotiv sektöründe de büyük bir yankı bulmuştu. Ancak Gruenheide, şehir kalabalığından hayli uzak, genellikle yeşillik ve sulak alanlarla kaplı bir yerdi. Fabrikanın yapımı içinse ciddi bir doğa katliamı yapılacaktı. Bu nedenle bölge halkı, Tesla'nın bu kararının ardından onlarca kez protesto gösterisi yaptı.

Reuters’ın haberine göre bölgedeki protestolar, amacına ulaşmış durumda. Çünkü bölgedeki yüksek idare mahkemesinin, Tesla'ya ağaç kesimlerinin durdurulması emri verdiği ifade ediliyor. Tesla'ya bildirilen bu karar, otomobil devinin çalışmalarını durdurmuş durumda. Mahkeme tarafından yapılan bildiride, yasal korumanın başarısız olmaması gerektiğine değinildi.

Tesla'nın Berlin'de kuracağı fabrika için atanan bölge, 92 hektar büyüklüğünde. Yukarıdaki fotoğraftan da anlaşılabileceği üzere bu bölge, sık ağaçlarla kaplı bir yer. Bölge halkı, fabrika için tesis edilen alanın bölgedeki doğal yaşamı doğrudan etkileyeceğini, su ve oksijen kaynaklarını hem kirleteceğini hem de tüketeceğini söylüyor.

Alınan karar, Almanya siyasetini de ikiye böldü. Ülkedeki bazı siyasetçiler, doğanın daha önemli olduğunu söyleyerek alınan kararın doğru olduğunu ifade ediyorlar. Hristiyan Demokrat Partisi ve Özgür Demokrat Parti ise bu kararın Almanya'ya yapılacak yatırımları doğrudan etkileyeceğini söylüyorlar. Söz konusu partilere göre Tesla fabrikasının önüne taş koyulması, Almanya ekonomisine uzun süreli zarar verecek.

Tesla, geçtiğimiz dönemlerde de farklı GigaFactory projelerini hayata geçirdi. Hatta şirketin şu an için Çin ve ABD'de toplam üç adet GigaFactory'si bulunuyor. Bu fabrikalardan bir tanesi Çin'de iki tanesi ise ABD'de hizmet veriyor. Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Elon Musk, yeni bir GigaFactory daha kurmak istediklerini ve bu fabrika için lokasyonun Teksas olacağını ifade etti.