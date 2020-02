Tesla, Model S ve X araçlarını güncelledi. Otomobillerin menzilleri, 600 ve 527 kilometreden, 627 ve 564 kilometreye yükseltildi. Bunun yanında araçlar artık yepyeni tekerleklere sahip olarak otomobil severlere güzel bir sürüş deneyimi yaşatacak. Detaylı yorumların ve testlerin henüz gelmediği bu güncellemeyle ilgili tepkiler merak konusu.

Markanın araçların gücüne dair bir güncelleme yapmasının bu sene için biraz daha zaman alacağı konuşulurken ve mutlaka kapasite artışına dair bir beklentinin varlığı da ortadayken Tesla, yeni özellikleriyle de kullanıcıları memnun edecek gibi görünüyor. Yazımızın başında her iki modelde de performansa dair çok büyük değişikler yapılmadığını söylememiz gerek. Ayrıca yapılan bu yeni güncellemenin herhangi bir donanım değişikliği içerip içermediği veya Tesla'nın yazılımında ve verimlilik formülünde daha fazla değişiklik yapmanın sonucu olup olmadığı da henüz net olarak belli değil.

Yenilikler hakkında detaylı yorumlar henüz gelmedi

Tesla, en son bazı aktarma organları değişiklikleri yaptıktan sonra geçtiğimiz yılın Nisan ayında Model S ve X serisini güncellemişti. Bu güncelleme sonrasında, menzil içinde %10'dan fazla iyileşme görüldü. Şu an için araçların şarj oranlarında da bir değişiklik yapılmadı, her iki araba da 200kW maksimum şarj hızına sahiptir olarak kullanıma sunuldu. Bunların yanında her ikisinin de hala ücretsiz süper şarj için uygun durumda olduğunu eklemeden geçmeyelim.

Gelen yeniliklerden biri olan 19″ tekerleklerin ise önceki tekerlek seçimlerine kıyasla aerodinamik bir fayda sağlayabileceği yorumları yapılıyor. Tempest jantların önceki jant seçiminden daha düz olduğu biliniyor ve bu nedenle aerodinamik için biraz daha iyi olabileceği ön görülüyor.

Ayrıca Tesla CEO'su Elon Musk tarafından yapılan en yeni açıklamaya göre, son aylarda üretilen tüm S / X otomobillerinin aslında belirtilen EPA aralığının üzerinde olduğu bildirildi. Çok merak edilen yazılım güncellemesinin de çok yakında ücretsiz olarak kullanıma açılacağı eklendi. Bunların yanında Tesla’nın artık modellerine daha fazla tekerlek ve lastik seçeneği eklemek istediği de bildirildi. Yeni özellikler hakkında gelecek kullanıcı yorumlarını ve şirketin vaatlerinin ne kadarını gerçekleştireceğini ise ilerleyen günlerde hep beraber göreceğiz.