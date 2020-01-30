Çin hükümeti, corona virüsü salgını nedeniyle Tesla’dan, Şanghay’daki fabrikasını geçici olarak kapatmasını istedi. Şanghay’daki fabrikanın kapanması, Tesla’nın Model 3 üretimini sekteye uğratacak.

Corona virüsü artık çok daha hızlı yayılıyor. Virüs şu anda bütün Çin’i etkisi altına almış durumda. Çin hükümeti, virüse karşı mücadele için çeşitli önlemler almaya devam ediyor. Hükümetin aldığı önlemlerden birisi de işletmelerin bir süre için kapatılması oldu. Bu şekilde virüsün yayılmasının bir miktar yavaşlatılabileceği düşünülüyor.

Çin’in hükümeti, Tesla’dan Şanghay’da bulunan fabrikasını geçici olarak kapatmasını istedi. Tesla, hükümetin talebine uyarak fabrikadaki üretimi geçici olarak durdurdu. Tesla’nın Finans Müdürü Zach Kirkhorn, fabrikanın 9 Şubat’a kadar kapalı kalmasını beklediklerini söyledi.

Tesla’nın ABD dışında tek fabrikası olan Şanghay’daki fabrikada üretilen ilk arabalar, 2019 yılının sonunda müşterilere teslim edilmeye başlanmıştı. Dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olan Çin’de fabrika açan Tesla, bu fabrikanın önemli bir sıçrama sağlamasını bekliyordu.

Corona virüsü Tesla üretimini de vurdu

Çin'e kurulan fabrika, yerel pazara satılacak araçların teslimatının hızlandırılmasını sağlarken, aynı zamanda Tesla’yı ABD ve Çin arasında devam eden ticaret savaşından uzak tutabilir. Fabrikanın corona virüsü salgını nedeniyle geçici olarak kapatılması az da olsa maddi anlamda Tesla’yı zorlayabilir.

Çin’de tamamı yabancılara ait tek otomotiv fabrikası olan Tesla’nın fabrikası Gigafactory’de, Model 3 araçlar üretiliyor. Şirketin finans müdürü Zach Kirkhorn, Model 3’ün şirketin üç aylık kârlarının sadece küçük bir kısmını oluşturduğunu açıkladı. Kirkhorn, bu nedenle şirketin finansal olarak büyük bir darbe almayacağını belirtti.

Tesla, corona virüsü salgınından etkilenen tek şirket değil. Google, bugün yaptığı açıklama ile Çin’deki tüm ofislerini geçici olarak kapattığını açıkladı. Apple ve Facebook da bu hafta çalışanlarının Çin’e seyahatini kısıtladı.