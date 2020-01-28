Tesla, Corona Virüsün Yayılmaması İçin Kampanya Başlattı

Elektrikli otomobil devi Tesla, Çinli kullanıcılarının ülke içinde rahat bir şekilde dolaşabilmeleri için Supercharger'ları ücretsiz hâle getirdi. Şirket, Corona virüsü salgını sona erene kadar bu desteği devam ettireceğini belirtti.

Bildiğiniz üzere Çin’in Wuhan kentinde patlak veren Corona virüsü salgını, şu anda tüm dünyaya yayılmaya başlamış durumda. Virüs, bugüne kadar 4.473 kişiye bulaşmış ve 107 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuş durumda. Elbette virüsten en çok etkilenen ülke Çin.

Dünyada Corona virüsünü taşıdığı tespit edilen 4.473 insanın 4.409’u Çin’de bulunmakta. Ülkede birkaç şehir karantina altında ve toplu taşıma araçlarının birçoğu kullanım dışı. Elbette böyle bir durumda ülkedeki vatandaşların bir yerden bir yere gitmeleri için kendi arabalarına ihtiyacı oluyor.

Tesla, Çinli kullanıcılarına Supercharger'ı ücretsiz yaptı:

Toplu taşıma kullanamayan kişilere yardımcı olmak için Tesla, Çinli kullanıcılarına Supercharger’ı tamamen ücretsiz hâle getirdi. Ülkedeki Supercharger istasyonlarından faydalanabilecek araçlarda herhangi bir ayrım bulunmuyor, Model 3’ten Model S’ye ve Model X’e kadar tüm Tesla araçlar ücretsiz olarak şarj edilebiliyor.

Tesla’nın hamlesi, Çinli Tesla kullanıcılarının yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. Tesla’nın Çin kolu, ülkedeki kullanıcılar için bir bildiri yayınladı. Yayınlanan bildiride şu cümleler yer aldı:

"Corono virüsü salgınında ulaşımı sizin için daha kolay hâle getirmek amacıyla bugünden itibaren salgın bitene kadar tüm Tesla araçlarını Supercharger istasyonlarında ücretsiz şarja açıyoruz. Umarız bu olağanüstü süreçte aracınızı ihtiyaç durumunda sorunsuzca kullanabilirsiniz."

Tesla’nın Çinli kullanıcılara verdiği destek, şirketin böyle durumlara verdiği ilk destek değil. Tesla, daha önce ABD’nin Florida eyaletinde Dorian kasırgasından etkilenen insanlara yardım etmek için de Supercharger istasyonlarını ücretsiz yapmıştı.