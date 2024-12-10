Tesla'nın gelecek yıl yeni ve uygun fiyatlı bir otomobil satışına başlayacağı iddia edildi. ABD pazarında 30 bin dolara satılacak aracın özellikleri ve tasarımı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Elektrikli otomobil devi Tesla ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Almanya merkezli Deutsche Bank tarafından yayımlanan bir rapora göre Tesla, gelecek yıl uygun fiyatlı bir otomobilin satışına başlayacak.

Deutsche Bank'ın bu iddiayı dayandırdığı isim, Tesla'nın üst düzey yöneticilerinden Travis Axelrod. Şirket tarafından yapılmış resmî bir açıklama olmasa da Deutsche Bank'ın hazırladığı rapor, bu aracın şimdilik "Model Q" olarak isimlendirildiğini gözler önüne seriyor. Ticari ismin değişip değişmeyeceğini gelecekte göreceğiz.

Tesla Model Q'nun neler sunacağı belirsiz

Tesla'nın uygun fiyatlı otomobilinin nasıl görüneceği ve neler sunacağı şimdilik belli değil. Ancak Tesla CEO'su Elon Musk, geçmişte mevcut modellerin uygun fiyatlı versiyonlarına ilişkin açıklamalar yapmıştı. Hâl böyle olunca Tesla Model Q, Tesla Model Y veya Tesla Model 3 gibi modellerin sadeleştirilmiş versiyonları olarak karşımıza çıkabilir. Neticede mevcut platformların kullanılmaya devam etmesi, üretim maliyetlerini ciddi anlamda düşürecektir.

Eğer tüm bu iddialar gerçeği yansıtıyorsa Tesla'nın uygun fiyatlı otomobili, ABD pazarında 30 bin dolar civarında satış fiyatına sahip olacak. Ancak aracın sadece ABD'ye mi özel olacağı yoksa küresel pazarlara da mı ulaşacağı gibi konular, henüz belirsizliğini koruyan hususlar arasında yer alıyor.