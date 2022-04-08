Elon Musk, "Sevgiliye Araba Kapısı Açma" Devrini Kapatıyor!

Elektrikli, yarı otonom otomobiller ile başarısını herkese kanıtlayan ve bu alanda adeta farklı bir seviye haline gelen Tesla, yeni fabrikasının teslime hazır hale getirdiği ilk araçları "Cyber Rodeo" etkinliği ile kutladı. Etkinlik, sunduğu görsel şölen ile adeta bir festival havasında gerçekleşti.

Elektrikli ve otonom araçların yavaş yavaş popüler olmaya başladığı dünyada, bu gidişata en çok katkı veren firmaların başında şüphesiz Tesla geliyor. 2003 yılında Tesla Motors adı ile kurulan ve sonrasında Elon Musk tarafından fonlanan şirket günümüzün en değerli şirketleri arasına girmeyi çoktan başardı.

Geçmiş yıllarda alınan kararla Musk'ın kurucu ortaklık seviyesine yükseldiği otomotiv devi, dün yapılan etkinlikte Texas'ta açılan fabrikasının ilk teslimatlarını gerçekleştirdi. Giga Texas adı verilen üretim merkezindeki "Cyber Rodeo" partisinde, adeta görsel bir şölen yaşandı.

Giga Texas'ın açılışına damga vuran parti: Cyber Rodeo

2020 yılının Temmuz ayında inşaatına başlanan ve 2021 yılının sonuna gelmeden sınırlı da olsa üretime geçen Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletindeki Giga Texas otomotiv üretim tesisi, 2022 Nisan'ının ilk haftasında, yani dün teslimata başladı. Teslimat öncesinde ise Cyber Rodeo adı verilen ve çeşitli şovlarla desteklenen bir etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinliğin isminin 2021 yılında satışa sunulması beklenen ancak çeşitli aksamalar sonunda 2022 yılında dahil teslimata hazır olamayacağı söylenen Cybertruck isimli Tesla aracından aldığı düşünülüyor.

Elon Musk: Kapı kollarına ne gerek var?

Etkinliği Tesla şirketinin CEO'su ve kurucu ortağı Elon Musk açarken, her zaman olduğu gibi fütüristik söylemler ve planlar da henüz ilk dakikalardan gündeme gelmeye başladı. Kovboy şapkası eşliğinde konuşmasına başlayan dünyanın en zengin insanı, Cybertruck'ın yeni versiyonunu da ilk defa gösterdi. Bu yeni versiyonda daha fazla yan ayna ve far bulunurken, kapı kolları kaldırıldı.

Bu durumu da "Kapı kollarına kimin ihtiyacı var? Araba orada olduğunzuzu anlayabilir ve kapıları kendisi açabilir." şeklinde açıklayan Musk, şimdilerde hayal olan robotaksilerin gelecekte hayatımıza dahil olacağını da söyledi.

Etkinlik droneların gösterisi ile başladı

Dronelar eşliğinde başlayan etkinlikte önce gökyüzüne şirketin ismini taşıdığı Nikola Tesla'nın yüzü tasvir edildi. Sonrasında Tesla Model Y ve Cybertruck araçları da dronelar aracılığı ile gökyüzüne resmedildi.

Etkinliğe gelmek için büyük uğraş veren insanlar da dikkat çekici oldu. Bazı hayranlar çok uzak mesafelerden Texas bölgesine bu etkinlik için geldi. 15 bin kişilik yer ayıran şirketin yeni fabrikası üretim alanında büyük bir görev üstlenecek. Üretim tesisinde ilk olarak 2019 yılında görücüye çıkan Tesla Model Y üretilecek. Önümüzdeki yıl ise sıradışı görüntüsü ile üretilmeyi bekleyen Cybertruck'ı bu fabrikada göreceğiz.

Tesla'nın Cyber Rodeo etkinliğini baştan sona aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz