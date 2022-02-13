Elektrikli otomobil devi Tesla, yine bir araç toplatma ‘ritüeli’ ile karşımızda. ABD’nin yönetmeliklerine uymayan bir özelliği nedeniyle tam 578.607 araç, trafikten toplatılacak ve bu özellik kaldırılacak.

Tesla’nın başı bir türlü dertten kurtulmuyor. Daha geçtiğimiz 2 ay içerisinde 2 kere toplatma yapan Tesla, yine araçlarını toplatacak. Aslına bakarsanız bu sefer problem o kadar da büyük değil. Tesla’nın bir özelliği, ABD’nin araç yasalarına uymadığı için kaldırılması gerekiyor. Bu özellik Tesla sahipleri tarafından çokça seviliyordu.

Kasım ayından bu yana yapılan 6. toplatma olan bu toplatmada Tesla tamı tamına 578.607 adet aracını geri çağıracak ve sebebi ise Boombox denen bir özellik. Bu özellik, aracın dışında bulunan hoparlörlerden belirli sesleri çalabilmenizi sağlıyor. Polis sireninden hayvan seslerine, aklınıza gelebilecek her sesin çalınabildiği özellik, araba sabit dururken oldukça eğlenceli ancak iş trafiğe çıkmaya gelince durum biraz karışıyor.

Tesla araçların dışarıya ses veren hoparlörleri kaldırılacak

Boombox özelliği hareket halinde kullanılabildiği için bazı sürücüler, ‘eşek şakaları’ yapıyordu. Bu da ABD’nin Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği Yönetmeliğine (NHTSA) uymuyordu. 4 Şubat’ta yapılan bir duyuruda NHTSA, Boombox özelliğini seyir halinde kullanmanın Yaya Uyarı Sistemi’ni (PWS) bozacağını belirtti.

Bu da ABD’nin Federal Motorlu Araçlar Güvenlik Standardı yasasına uymuyor. NHTSA, otomobilin yayalar için uyarısının yeterince yüksek olmayabileceğini, çünkü daha yüksek bir sesin onu engelleyebileceğini söylüyor. Bu nedenle ABD’de bulunan 578.607 adet Tesla aracı toplatılarak Boombox özelliği kaldırılacak.

Ancak şurada devreye bir ironi giriyor: Tesla, 2019 yılında Boombox özelliğini PWS standartlarına uymak için eklemişti. Daha sonra Tesla bu özelliği biraz esnetince sürücüler bunu bir ‘eşek şakası malzemesi’ olarak kullanmaya başladı. Bildiğiniz gibi Tesla model araçlar Türkiye’ye de geliyor ve geldiğinde Boombox özelliğinin ülkemizdeki araçlarda da olmaması mümkün.

Tesla Boombox özelliği ile araçların çıkarabildikleri sesler, TikTok'ta akım olmuştu: