Tesla,AI Day 2022 etkinliğinde merakla beklenen insansı robotu Optimus'un ilk prototipini ve robotun yapabileceklerini gözler önüne seren ilk görüntüleri paylaştı.

Tesla'nın birkaç saat önce sonlanan AI Day 2022 etkinliği, bizlere geleceğin nasıl şekilleneceği konusunda çok net birkaç imaj verdi. Geçtiğimiz sene duyurulan ve konsept görüntüleri gösterilen, Tesla'nın ilk insansı robotu Optimus, nihayet görücü karşısına çıktı.

Tesla'nın büyük heyecan yaratan ve merakla beklenen Optimus insansı robotunun final versiyonu henüz hazır olmasa da, ikisi de farklı aşamalarda olan bir prototip ve bir de fabrikada çalışan bir robottan haberlerle gelişim aşamaları da gözler önüne serildi.

Karşınızda Optimus

İlk olarak sahneye Tesla’nın tamamlanmış robot prototipi olan 'Bumble C' çıktı ve birkaç dans hareketi yaptı. Daha sonrasında robotun dans hareketlerinden çok daha fazlasını yapabildiğini göstermek için kutu taşıma gibi bazı işlevsel hareketler gösterilen bir video yayınlandı.

Ardından Tesla’nın bir süredir geliştirme aşamasında olduğu ve üretim düzeyine yaklaşmış olan Optimus prototipi sahneye çıktı ancak tamamen fonksiyonel değildi. Musk, bu prototipin aktüatörler, batarya ve diğer her şeyi içerdiğini ancak şu an için "yürümeye tam olarak hazır olmadığını" belirtti.

Tesla fabrikalarında araba üretiminde çalışabilecekler

Musk’ın dediğine göre Optimus, 20.000 doların altında bir fiyat etiketine sahip olacak ve Bumble C’nin yapabildiklerinden çok daha fazlasını yapabilecek. Musk, Optimus ile birlikte fabrikalarda araba üretiminde çalışabilecek robotların önünün açılacağını ifade etti. Bu da gelecekte Tesla'nın kendi araçlarını üretmede kendi robotlarını kullanabileceği anlamına geliyor.

Musk, Tesla'nın Optimus’u ile diğer gelişmiş insansı robotların arasındaki farkın ne olduğuna da değindi. Tesla'nın Optimus'u milyonlarca birim kapasiteli seri üretim için yaratıldı ve diğer robotlardan çok daha fazla yetenekli.

2,3 kWh batarya takımı, Tesla elektronik birimleri ve Wi-Fi + LTE bağlantılarına sahip olan robotun elleri, bilekleri veya dizleri gibi eklemlerinde ayrı ayrı veri işleyen aktüatörler bulunmakta. Robot, bu aktüatörleri yapay zekasıyla aktifleştiriyor ve verilen komutu yerine getirmek için hangi hareketi yapması gerektiğini anlıyor.

Tesla mühendisleri, Optimus’un sahip olduğu insan benzeri eller ile birlikte her çeşit büyüklükteki nesneleri taşımak ve küçük parçalar üzerinde hassas bir tutuş algısına sahip olmak gibi unsurları hedeflediklerini belirtti.

Etkinlikte yapılan soru-cevap kısmında Elon Musk'a yöneltilen bir soruyla Optimus'un ne zaman gelebileceğine dair de bir tarih öğrendik. Net bir cevap vermese de Elon Musk’a göre Optimus önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde piyasaya sürülebilir. Yani 2030’lara gelmeden aynı Detroit: Become Human oyunundaki gibi işlevsel robot yardımcılara sahip olabiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.