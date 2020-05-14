Günümüzün en büyük elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Autoblog’un haberine göre bu ayın sonlarında yeni bataryasını tanıtacak. Şirketin tanıtacağı batarya, günümüz bataryalarından hem daha ucuz hem de daha uzun ömürlü olacak.

Tesla CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz birkaç haftadır şirketin mayıs ayı sonlarındaki ‘batarya gününde’ yepyeni bir batarya teknolojisini göstereceği hakkında bazı paylaşımlar yapıyordu. Görünüşe göre Musk’ın tüm paylaşımları yakın bir zamanda yerini bulacak ve Tesla, yeni teknolojisini açıklayacak.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Autoblog’un haberine göre bu yılın ilerleyen zamanlarında veya 2021’in başında Çin’deki Model 3'lerde yeni bir batarya kullanacak. Şirketin kullanacağı bu bataryanın maliyeti günümüz bataryalarından çok daha ucuz olacak ve aynı zamanda bataryanın ömrü de daha uzun olacak.

Maliyet azalacak, ömür uzayacak:

Autoblog’a göre Tesla’nın tanıtacağı yeni batarya teknolojisiyle birlikte elektrikli otomobillerin toplam maliyeti de azalacak. Ayrıca habere göre şirketin yeni bataryası, Tesla otomobillerin bir milyon mile (1.609.344 kilometre) kadar hiçbir sorun çıkarmadan yollarına devam etmesini sağlayacak.

Tesla’nın bir milyon millik ömre sahip yeni bataryası, Çinli Contemporary Amperex Technology (CATL) şirketiyle birlikte ortaklaşa geliştirildi. İlk olarak Çin’deki Tesla’larda kullanılması planlanan yeni, düşük maliyetli ve uzun ömürlü bataryalar, daha sonra Tesla’nın bulunduğu diğer pazarlarda da kendisini gösterecek.

Peki Tesla’nın yeni bataryası bu özellikleri nasıl sağlayacak? Gelen bilgilere göre yeni batarya, az kobaltlı ve kobalttan yoksun batarya yapılarından yararlanacak. Bununla birlikte bataryaya eklenen kimyasal katkılar, materyaller ve kaplamalar; bataryanın içindeki gerilimi azaltacak ve daha fazla enerji depolamalarını sağlayacak.

Şirket, yeni bataryasının yanı sıra yüksek hızlı ve büyük oranda otomatikleştirilmiş yeni batarya üretim sürecini de devreye sokmayı planlıyor. Şirket, bu sayede daha az işçi çalıştıracağından bu yönden de bir tasarruf sağlayacak. Ayrıca şirketin Gigafactory’sinden 30 kat daha büyük olan Terafactory’lerinde üretim daha da artacak.