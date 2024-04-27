Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), gerçekleştirdiği soruşturmada Tesla’nın otonom sürüş sistemlerinin yüzlerce kazayla bağlantılı olabileceğini buldu. Ayrıca bu kazalardaki 14 ölümle de ilişkili olabileceği ifade edildi.

Tesla’nın otonom sürüş teknolojisi her ne kadar etkileyici olsa da bazı riskleri beraberinde getiriyor. Daha önce birçok kez bu teknolojilerin karıştığı kazaların haberlerini duymuştuk. ABD’li yetkililer tarafından yayımlanan yeni bir rapor ise durumun daha da kötü olduğunu gösterdi.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), gerçekleştirdiği soruşturma sonucunda Tesla’nın otopilot sürücü destek sisteminin yüzlerce kazayla bağlantılı olduğunu bulduğunu açıkladı.

14 ölüme yol açmış olabileceği düşünülüyor

Düzenleyici, Ocak 2018’den Ağustos 2023’e kadar gerçekleşen ve 29 ölümle sonuçlanan 1000’e yakın kazayı inceledi. En ciddileri, Tesla modellerin yollarının üzerindeki bir araca veya engele çarptıkları 211 kaza olarak belirlendi. Bunların da otopilot veya FSD otonom sürüş teknolojileriyle bağlantılı olabileceği tespit edildi. Kazalarda, 14 ölüm yaşanırken 49 kişi ağır yaralandı.

NHTSA, yaşanan olayların 78’inde sürücülerin tepki vermek için yeterli vaktinin olduğunu ancak bunun yaşanmadığını tespit etti. Rapora göre sürücüler, hamle yapmak için en az 5 saniyeye sahip olmalarına rağmen fren yapmayı veya direksiyonu çevirmeyi başaramadılar.

Ayrıca Tesla’yı hedef alan başka açıklamalara da raporda yer verildi. Yetkililer, yazılımın sürücünün dikkatine öncelik vermediğini düşünüyor. Ayrıca “otopilot” isminin de yanıltıcı olduğunu da ekliyorlar. NHTSA’ya göre bu isim nedeniyle sürücüler, sistemin tam kontrole sahip olduğunu varsayıyor ve hazırda beklemiyor. Otopilot yerine sürücü asistanı gibi ifadelerin daha doğru olacağını ifade ediyorlar.

Tesla ise NHTSA’nın bu açıklamalarının tersini söylüyor. The Verge’ün aktardığına göre otomobil devi, otopilot ve FSD konusunda kullanıcılarını uyardığını söylüyor. Şirkete göre sürücülere, düzenli olarak ellerin direksiyonda ve gözlerin de yollarda olmasını söyleyen işaretler gösteriliyor.