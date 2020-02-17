Tesla Model X Bir Aileyi Fırtınada Devrilen Ağaçtan Kurtardı

İngiltere'de yaşayan bir aile, Tesla Model X araçlarıyla seyahat hâlindeyken fırtına yüzünden devrilen bir araçtan son anda kurtuldu. Tesla aracın otomatik frenleme sistemi sayesinde kurtulan aile, yalnızca bir saniye geç kalınsa ölebileceklerini belirtiyor.

Son zamanlarda kaza haberleriyle gündeme gelen Tesla araçlar, bu kez mucizevi bir şekilde bir ailenin hayatını kurtardı. Kuzey Avrupa’yı etkisi altına alan Dennis Kasırgası sebebiyle devrilen bir ağacı son anda fark eden Tesla Model X, otomatik frenleme sistemini devreye sokarak aileyi ezilmekten kurtardı.

15 Şubat’ta yaşanan olayın mağdurlarından olan Laurence Sanderson, İngiltere Dorset Kontluğu’nda yer alan ormanlık bölgede 86.000 poundluk (yaklaşık 677.000 TL) Tesla Model X aracıyla hareket hâlindeydi. Sanderson, aracıyla çevrede gezerken bölgede hâkim olan fırtınaysa 400 yıllık bir meşe ağacının yere devrilmesine neden oldu. Tam o esnada oradan geçen adam, Tesla Model X’in otomatik frenlemesi sayesinde kazadan mucizevi bir şekilde kurtuldu ve ağaç, aracın kaput kısmını parçaladı.

Kazayı yaşan Sanderson, bir saniye daha geç kalınsa ezileceklerini söylüyor:

Araçta kendisinin yanı sıra eşi ve üç çocuğu bulunan Sanderson, Tesla Model X’in otomatik frenleri olmasaydı kendisinin ve ailesinin adeta ‘tost’ olacağını söyledi. İlginç bir şekilde olayın yaşandığı esnada ters istikametten bir başka Tesla araç geliyordu. Bu araçtaki otomatik frenleme sistemleri de tam zamanında devreye girerek dört kişilik aileyi kurtardı ve hiç kimse kazadan zarar görmedi.

Kazanın ardından konuşan Sanderson, eşinin biraz sarsıldığını ancak kazayı ucuz atlattıklarını ifade etti. A31 yolunda ilerlerken bir ağacın sallandığını gördüğünü ve bir anda aracın otomatik frenlerinin devreye girdiğini söyleyen adam, yalnızca bir saniye daha geç kalınsa ezileceklerini sözlerine ekledi.

Yaşanan bu kötü olayın ardından bölge polisi ve itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. İngiltere Surrey'deki Guildford'dan Dorset'taki Bere Regis'a uzanan A31 yolu, kazanın ardından bir süreliğine trafiğe kapatıldı.