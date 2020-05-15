ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz yıl tanıttığı Model Y’yi ön sipariş ile satın alan müşterilere gönderdiği e-postada, araçların çok yakında kendilerine teslim edileceğini söyledi.

Tesla’nın geçtiğimiz yılın mart ayında tanıttığı Model Y, Kaliforniya merkezli firmanın ilk elektrikli crossover’ı olarak karşımıza çıkmıştı. Tesla’nın en popüler aracı Model 3 ile yüzde 80’e yakın bir benzerlik gösteren orta boy SUV, 0-100 kilometre hızlanmasını sadece 3.5 saniyede gerçekleştiriyor ve tek bir şarjla 480 kilometre sürüş menzili sunuyor.

Elon Musk’ın CEO'su olduğu elektrikli otomobil üreticisi, mart ayında Model Y için rezervasyon yapan bazı müşterilerine araçlarını teslim etmeye başlamıştı, ancak Çin'de patlak veren koronavirüs pandemisi üretim ve dolayısı ile teslimat sürecinin askıya alınmasına neden oldu.

Tesla, sağlık yetkililerinin uyarılarına rağmen Kaliforniya'daki fabrikasını açmakta ısrar etmişti

Tesla, 23 Mart itibarıyla San Francisco Körfez Bölgesi’ndeki fabrikasını kapatarak, üretime süresiz bir şekilde ara vermişti. Kaliforniya’nın Alameda idari bölgesinde faaliyet gösteren fabrikasını yasak olmasına rağmen yeniden açmaya karar veren Musk, evde kalma politikalarını “faşist bir yaklaşım” olarak tanımlamıştı.

Fabrikasını açmasına izin vermeyen Alameda bölgesini dava edeceğini söyleyen ve üretimi başka yere kaydırma kartını oynayan Tesla CEO’su, en sonunda gerekli izinleri almayı başardı. Nisan ayı boyunca tek bir otomobil dahi üretemeyen şirket, fabrikasının açılmasının ardından Model Y’yi ön sipariş eden ve araçlarını hala alamayan müşterilerine bir e-posta gönderdi.

Model Y'nin performans versiyonu, 0-100 kilometre hızlanmasını sadece 3.5 saniyede gerçekleştiriyor

Müşterilerine gönderdiği e-postada, “Sabrınız için teşekkür ederiz. Sizinle mümkün olan en kısa sürede uygun teslimat tarihleri konusunda iletişim kuracağız” ifadelerini kullanan Tesla, Model Y teslimatlarının ne zaman başlayacağı konusunda kesin bir tarih vermemesine rağmen, yılın ikinci çeyreği bitmeden önce geniş çaplı bir teslimat gerçekleştirebilir. Bu arada, 2021'de Model Y’nin 7 kişilik bir versiyonun daha piyasaya sürüleceğini söylemiş olalım.